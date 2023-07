Candidatos a la primaria en debate responden cómo conectar con los desinteresados en la política #12Jul

En el marco del debate «Hablas los Candidatos» los candidatos de la oposición respondieron a la pregunta: ¿Cuáles serían esas estrategias para conectar con quienes no están interesados en la política en este momento?

César Pérez Vivas, afirmó que la clave es demostrar autenticidad y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. «La gente no ve autenticidad, si somos demócratas demostremoslo. El pueblo quiere confiar en un liderazgo», dijo.

Andrés Caleca, destacó la importancia de escuchar a la población y atender sus necesidades. «Hay que hablar y oír a la gente, escuchar a la Venezuela profunda que vive una gran tragedia», expresó.

José Manuel Olivares, planteó la necesidad de unir a los sectores democráticos y buscar una salida a la crisis. «Las personas nos exigen que nos tenemos que unir, buscar un mecanismo para salir de la crisis. Si no se cambia el modelo que acabó estos últimos 24 años no vamos a cambiar. Si no salimos a votar nuestros hijos no volverán a casa», señaló.

Tamara Adrián, hizo un llamado a incentivar la participación ciudadana y el voto como herramienta de cambio. «Hay que hacer entender a los venezolanos que con el voto se puede lograr un cambio, siempre que votemos y vayamos unidos», indicó.

Los candidatos han coincidido en la urgencia de recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, así como de enfrentar la grave situación económica, social y humanitaria que atraviesa el país.

