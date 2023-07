Jorge Rodríguez: Aquí no vuelve ninguna misión de observación europea #15Jul

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, criticó el Parlamento Europeo, luego que este organismo aprobara una resolución en rechazo a las inhabilitaciones que ha ordenado la Contraloría General de la administración de Nicolás Maduro contra dirigentes opositores venezolanos.

En la sesión ordinaria del parlamento oficialista, Rodríguez cerró la posibilidad de que las elecciones presidenciales cuenten con observación internacional, advirtiendo que “vayan a lavarse el paltó Parlamento Europeo, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta de Europa imperial asesina, aquí no vuelven”.

Señaló la resolución como una “muestra de imbecilidad humana” y aseguró que la mayoría de la Eurocámara está conformada por una “ultraderecha fascista, racista, misógina, atentatoria a las libertades y derechos de los europeos”.

Asimismo, advirtió que debería ocuparse de “su propia corrupción porque el europarlamentario Leopoldo López Gil se ha gastado el dinero en aguardiente”.

El presidente de la AN electa en 2020 criticó que Europa no haya pedido disculpas por haber colonizado América. “por haber cometido el más grave crimen contra la humanidad que ha conocido la historia de este planeta, que fue sacar por la fuerza a millones de habitantes de un continente para llevarlo a otro en condiciones que no merecería ni la más desleable criatura de esta tierra”.

Es importante mencionar que el Parlamento Europeo rechazó en una resolución aprobada en sesión plenaria por 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones, la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, así como la interferencia de la administración de Maduro en La Primaria, detallando que la condena se votó después de un debate en la tarde del miércoles en Estrasburgo.

