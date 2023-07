COLUMNA Ajedrez para todos: ¿Es posible un match entre el campeón actual y el campeón saliente? No. 13 #22Jul

En una reciente entrevista realizada al campeón mundial el chino Ding Liren por reporteros de la revista @NewinChess, Ding lanzó esta noticia “bomba”: “Enfrentaría este año al ex campeón mundial Magnus Carlsen en un match por el título mundial de ajedrez, pero en los formatos de juego “rápido” (10 ó 15 minutos por partida) y a la vez en “Ajedrez Fischer o ajedrez random o ajedrez 960” (en este formato se barajean las piezas (excepto el rey y la reina) antes de iniciar la partida, quedando ubicadas en la primera fila (las blancas) al azar fuera de sus casillas normales. Este formato fue ideado por el gran campeón mundial “Bobby” Fischer).

Este posible match lo había sugerido el autor de esta columna luego que en abril 2023 Ding derrotó al primer aspirante al campeonato mundial el ruso Ian Nepo y no al campeón mundial Carlsen, quien desde julio 2022 anunció a la FIDE y al mundo del ajedrez que él no defendería su título mundial luego de tenerlo por 10 años; de realizarse este match, con posible sede en Buenos Aires, Argentina (ya hay negociaciones con la FAA), sería una similitud con lo que dice una estrofa de aquella canción del cuarteto sueco ABBA: “The winner takes it all” (“El ganador se lleva todo”), y se “lleva todo” porque sería el ¡Campeón mundial indiscutible de ajedrez!, además la bolsa de premio rompería un récord, estimo superior a los US $ 2.000.000, y le daría gran proyección al ajedrez en los medios y en las redes sociales y en cierta manera, de ganar Carlsen el título mundial de ajedrez rápido y 960 sería de su propiedad y no de la FIDE. Estaremos atentos a ver cómo evolucionan las negociaciones en particular sobre definir los premios en dinero y la logística sobre este histórico match mundial de ajedrez nunca realizado antes en estos 2 formatos (rápido y 960).

El campeonato mundial femenino de ajedrez:

Se inició en la ciudad de Shangai el pasado 04 de julio y se extenderá hasta el 24 de julio. El match enfrenta a la campeona mundial femenina de ajedrez la GM Ju Wenjun quien defiende su título contra su compatriota china GM Lei Tingjie por ser la ajedrecista que ganó el torneo de candidatura y el match final a inicios del 2023 al derrotar a otra GM china Tan Zhongy. Como vemos las jóvenes ajedrecistas de China tienen monopolizado el ajedrez mundial femenino, dejando atrás a las GM ucranianas Muzychuk y a las rusas Goryachkina, Catherine Lagno y a la excampeona mundial Alexandra Kosteniuk. Ju Wenjun tiene más experiencia en matches porque es campeona mundial desde el 2018 y en 2020 defendió su título contra la rusa Goryachkina y la derrotó. A la fecha de hoy viernes 20 de julio se han jugado 11 partidas, 9 han sido tablas, Tingjie ganó la 5ª partida y Wenjum la derrotó en la partida 8ª), en ambas partidas las ganaron con las piezas blancas, es decir, el match está empatado a 5,5 puntos por lado. Quedan 2 partidas y si el empate persiste se jugará un match de desempate (tie-break) a 4 partidas con tiempo de 25 min. Más 10” de incremento, si el empate persiste se jugará un 2º. Match pero a 5 min. Con 3 “ de incremento, si el empate persiste se jugará otro match con igual tiempo, hasta que haya una ganadora.

Finalmente, las 6 primeras partidas se jugaron en Shangai por ser la ciudad donde nació Ju Wenjun, mientras que los 6 restantes se están jugando en Chongqing, (ciudad donde nació Lei Tingjie), localizada en el suroeste de China, una megametrópolis con 30 millones de habitantes, opino que la veteranía y experiencia de Ju Wenjun prevalecerá reteniendo su título mundial ante la juventud y agresividad de Lei Tingjie.

Ajedrez entre egresados de la UCLA

Mañana sábado desde las 9:00 am se iniciará torneo por equipos conformados por egresados UCLA de cada decanato. El tiempo de juego por partida será 10 minutos, están inscritos 7 equipos, y actuará como árbitro el Árbitro Internacional Orlando Jiménez quien informó que este torneo ya lo tiene registrado entre los torneos oficiales de la FIDE para Venezuela. Este autor jugará ajedrez mañana para el equipo del Decanato de Ciencias Veterinarias.

