“Los inhabilitados, no se vistan que no van”, fue el mensaje reiterativo de Diosdado Cabello #27Jul

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró este miércoles 26 de julio que los candidatos de la oposición o cualquier persona que se encuentre inhabilitada no podrá participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Cabello insistió en que “los inhabilitados, no se vistan que no van», «el que está inhabilitado, está inhabilitado», no puede participar.

Asimismo, Cabello resaltó que «cuantos más candidatos, mejor» en un consejo a la oposición. Posteriormente, envió un mensaje a la dirigente opositora María Corina Machado: “Según las leyes, estás inhabilitada”.

Sin embargo, Diosdado Cabello enfatizó una vez más que quienes pidieron sanciones contra Venezuela no deben escandalizarse por el interrogatorio del pueblo.

«Pues sí, hay que cuestionarlos y el que se enganche apesta, pero como saben eso, cuando apenas escuchan la primera pregunta salen corriendo y dicen que lo están persiguiendo”, dijo durante su programa Con el Mazo Dando. Que se transmitió desde la parroquia San Agustín de Caracas.

