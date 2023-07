OPINIÓN Reflexiones en positivo: Para vivir en paz hay que alimentarse del amor y la admiración #27Jul

Si uno quiere y desea vivir en paz hay que alimentarse del amor y admiración, creo que no hay otra manera de disfrutar de la felicidad y de sentirse cómodo al ver la solución donde otros ven el problema y aprender a ver el santo donde está el pecador, esto como una forma de sumar amigos y evitar los enemigos porque se dice que ellos llegan sin ser invitados; más que todo en nuestra nación, porque según las noticias más de sesenta (60) países están disgustados o molestos con nuestro país, que era una admiración y respetado por el buen comportamientos de su gentilicio que algún día de la esperanza y más temprano que tarde será recuperado, con inclusión y reconocimiento a todos los valores que nos asisten y están ahí dormidos o castrados momentáneamente, pero están que es lo importante y como un gigante dormido a punto de despertar y a favor de todos porque es lo que necesitamos con toda la urgencia, pasión y con el clamor de nuestra madre patria hoy con el dolor de madre herida por sus hijos sufridos y haciéndonos sufrir a tantos hijos que no tienen la culpa que pecaron de inocente y hoy están pagando junto a muchos sus penurias porque no le han cumplido lo prometido y no hay que olvidar que “barriga llena corazón contento y amor con hambre no dura.”

Hago una invitación a todos los coterráneos que cada día amemos más a nuestra patria que en cualquier parte del planeta que nos encontremos estemos convencidos que Dios nos dotó de la nación más linda y rica del planeta y es reconocida por el mundo entero que en forma pública lo hacen en voz alta, sonante y se sienten muy agradecidos de nuestra nación, que aún así la quieren, la admiran; como un video que vi hoy, que nos da ánimo a los campesinos que estamos aquí en no pensar en hacer equipaje sino seguir haciendo potreros.

Este video documentado, elaborado según en Uruguay y en nombre de muchos países comentan con orgullo y gratitud lo que significa para ellos Venezuela, la consideran su segunda patria y que somos sus hermanos hasta la eternidad porque Venezuela y su gente fueron más que familia y aquí les sobro todo los que le faltaba en su país, estos mensajes espontáneos nos dan ánimo y prohíbe hablar mal de nuestro país, son muchos países de los continentes que sienten gratitud y admiración por nuestra nación y que los migrantes no son una carga para nadie sino un valor agregado.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán
[email protected]

