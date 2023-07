Prosperi: Deben planearse varias estrategias ante obstáculos electorales #30Jul

El candidato a la primaria de Acción Democrática en resistencia, Carlos Prosperi, indicó este domingo que se deben tener diseñadas varias respuestas ante cualquier evento adverso que atente contra la unidad y el camino a las elecciones de 2024.

Así lo destacó el político durante un acto en el estado Trujillo, donde advirtió que «si el camino es no participar, con Carlos Prosperi y con Acción Democrática no cuenten y en caso de que yo resulte vencedor y me inhabilitan no me inscribiré porque por encima de Carlos Prosperi está el bienestar del país».

- Publicidad -

Ratificó que tiene el compromiso superior con el bienestar de los venezolanos, al igual que destacó que ya quedan tres meses para la elección del candidato unitario por primaria, evento del que espera que pueda agrupar el descontento que hay en el país para canalizarlo en las urnas el año que viene.

Según su opinión, hoy en día el momento es de la política y no de los «politiqueros», por lo que subrayó la importancia de dejar a un lado las diferencias entre partidos y apostar por la recuperación del país.

«Debemos enseñar a la gente a votar para que salgan a sufragar masivamente porque si tenemos los resultados electorales y los testigos no podrán revertir los resultados como ocurrió en Barinas que tuvimos una ventaja de 50 mil votos. Hoy debemos seguir esos ejemplos unitarios y tener la madurez política para trabajar unidos alrededor del candidato que resulte vencedor el 22 de octubre», concluyó Prosperi.

- Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí