Faemaceutas Falcón: Persiste desabastecimiento de medicamentos para la hipertensión, diabetes anticonvulsivantes #2Ago

Trabajo de: www.lamananadigital.com

Según sondeo sobre morbilidad realizado por la ONG Convite, sobre el consumo de medicamentos durante el mes de junio del año en curso, la escasez de medicinas se ubicó en un 29,5 por ciento, entre ellos los anticonvulsiivos, de diabetes e hipertensivos.

Ante esa información consultamos la opinión de Jorge Morales Hurtado, presidente del colegio de farmaceutas del estado Falcón, quien indicó, todavía persiste en Venezuela el desabastecimiento de ciertos rubros de medicamentos algunas patologías esenciales que padece altamente la población venezolana como es el caso de la diabetes mellitus.

Así como la hipertensión arterial y los anticonvulsivantes; de este último podemos decir que hay es escasez de fenobarbital, fetoinal, carbamazepina, que son medicamentos de elección para estas dolencias.

Argumentó Morales, que a parte de la huida de los laboratorios fabricantes en Venezuela cuya capacidad apenas estará rondando el 20, 30 por ciento de su fabricación.

Venezuela se ha llenado de muchas importaciones que no son hechas con real criterio, sino que traen medicamentos pasándose los canales regulares de control del Instituto nacional de higiene De. Rafael Rangel, quien es que certifica la veracidad de esos medicamentos.

Por ello se observa el mercado abarrotado de esos medicamentos, no se sabe que están consumiendo los venezolanos .

Aseguró, que la gran mayoría de personas que consumen esos medicamentos antes señalados, sus patologías se agudizan y por ello las emergencias de los hospitales se encuentran atados de mano con los pacientes de hipertensión arterial, que en muchos casos no responden a los tratamientos por consumir medicamentos falsificados , otras veces son placebos, que no se sabe que tienen adentro, no cumplen con su función.

Asimismo se observa el caso de los diabéticos porque la diabetes y la hipertensión una con otra se juntan en detrimento de la salud del venezolano.

Leer más: www.lamananadigital.com

