OPINIÓN Reflexiones en positivo: Llegó el momento de desearnos el bien #3Ago

Las buenas ideas deben ir sustentadas por un corazón benevolente; este mensaje nos va para todos los venezolanos que andamos ansiosos por la paz que para mal de todos sea ahuyentado de lo que estábamos acostumbrados a una nación pacifica, digna y merecedora de admiración por las tantas bondades que poseíamos y a la orden del mundo, hoy casi ausente de todas estas virtudes y así como alejado de ser un país tranquilo y sin interés de relacionarse con el mundo del progreso, la prosperidad, el respeto, la tolerancia y convivencia que es el deseo de un alto porcentaje que siente con dolor en carne propia y lamenta en profundidad el cambio tan disparatado en que se han convertido nuestras ambiciones e ilusiones que en la mayor parte golpea hasta el más optimismo que disfrutábamos a cada día del mejor gozo y felicidad de tener la nación más rica y linda del planeta, en este momento bastante golpeada pero jamás desaparecerá; son muchas las bondades y virtudes que fuimos dotados por Dios para que no dudemos que no existe fuerza mayor que lo destruya, para que en esta patria la fe, el amor y la esperanza no se ausente y cada día seremos más benditos y tendremos más fuerzas y amor para rencontrarnos con la paz, es por nuestra idiosincrasia y la convivencia y un estado saludable para todos así como su bienestar.

Debemos hacer el esfuerzo por mantener nuestra forma de ser, la paciencia, el humor, el amor para nuestro país, sabiendo que una sonrisa en el rostro no significa la ausencia de problemas sino la habilidad de ser feliz por encima de ellos, también hay que tener mucho tino y saber seleccionar y no olvidar un mensaje que nos dejó Voltaire “ La política es el camino que los hombres sin principios pueden dirigir a los hombres sin memoria” por eso es que debemos también tomar en cuenta aquello que dice “ de las cosas más segura la más segura es la desconfianza o que seguro mato a confianza”.

- Publicidad -

Así que a nuestro país llego el momento de desearnos el bien unos a los otros y con inclusión nuestra tarea deber ser por la prosperidad, unidos por el bien en buscar una buena educación de primera línea, que la agricultores y los ganadería se den en óptimas condiciones, que se apoye y se respeten al que produce los alimentos, a los sectores industriales, empresariales y comerciales que son los que generan puestos de trabajos, pagan impuestos y alivian las cargas; así que unidos todos por el bien, hagamos todo lo posible y confiar en Dios que hace siempre lo imposible.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán.

[email protected]

IG.volcancito2.jgmendozad.



- Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí