Piano de Freddie Mercury, borradores de canciones y otras pertenencias serán subastadas #4Ago

Más de 1.400 artículos personales de Freddie Mercury, incluidos sus extravagantes vestuarios, borradores manuscritos de “Bohemian Rhapsody” y el piano de media cola que usó para componer los grandes éxitos de Queen, formarán parte de una exposición gratuita en la casa de subastas Sotheby’s de Londres antes de su venta.

La vasta colección de pertenencias del cantante, que había quedado en manos de la amiga íntima de Mercury, Mary Austin, permaneció intacta en su mansión del oeste de Londres durante 30 años desde su muerte en 1991.

Austin, de 72 años, dijo en una entrevista con la BBC en abril que decidió vender casi todos los artículos para “cerrar este capítulo tan especial en mi vida” y “poner mis asuntos en orden”.

Entre los cientos de tesoros personales de Mercury se encontraban borradores nunca vistos de los éxitos “Don’t Stop Me Now”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”.

Se espera que el borrador escrito a mano de “Bohemian Rhapsody”, que muestra que Mercury experimentó con el nombre de la canción como “Mongolian Rhapsody” antes de cambiarlo, alcance entre 800.000 y 1,2 millones de libras esterlinas (entre 1 y 1,5 millones de dólares).

“Tenemos borradores de casi todas las canciones que Freddie Mercury escribió durante la década de 1970”, dijo Gabriel Heaton, especialista de la casa de subastas. “Contamos con extensos borradores de trabajo que realmente muestran cómo se desarrollaron las canciones, cómo cambiaron, cómo tomaron forma de la manera más maravillosa”.

La estrella de la muestra, sin embargo, es el amado piano de media cola Yamaha de Mercury, cuyo precio estimado de venta es de 2 a 3 millones de libras esterlinas (entre 2,5 y 3,8 millones de dólares). El piano sobrevivió a varias mudanzas, ocupó el lugar más prominente de su mansión y fue el corazón de la historia musical y personal de Mercury desde 1975 hasta su muerte, dijeron los subastadores el jueves.

“De todos los objetos que tenía, este es el que más significaba para él”, dijo Heaton.

