Nirma Guarulla: Derechos de los Pueblos Indígenas han sido conquistado por años #9Ago

“El respeto por los derechos a nuestros hermanos indígenas, esos que han conquistado durante años y, sin embargo, siguen siendo la población más vulnerable, la que está en el último estrato social”, exigió Nirma Guarulla, secretaria de UNT Indígena, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Destacó que a pesar que desde 1990 la Organización de Naciones Unidas ha reconocido a los pueblos indígenas y sus problemáticas, no hay mejoras en su calidad de vida. “En Venezuela, hemos avanzado, tenemos un capítulo solo para nosotros en la Constitución, tenemos leyes, acuerdos, resoluciones, pero en la realidad todas son violadas, no se ha mejorado la forma de vivir de nuestros pueblos, no hay atención, no hay mejoras”, precisó Guarulla.

En tal sentido, la también diputada de la Asamblea Nacional 2015, afirmó que este año el tema principal de la ONU es Juventud Indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación. Por lo que, hizo un llamado a las sociedades del mundo a recobrar la conquista hecha por nuestros hermanos indígenas, reconocer que se necesitan medidas especiales para proteger los derechos y mantener la cultura y forma de vida.

Vale destacar, en la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas Decretó el 9 de Agosto Dia Internacional de los Pueblos Indígenas, en conmemoración a la primera reunión en 1982, del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los DDHH. «Es el resultado de la lucha de nuestros hermanos Indígenas durante tantos años de reclamo de sus Derechos y el trato como cualquier ciudadano.

Cerró informando que este 10 de agosto desde el estado Amazonas realizarán el foro: “Avances y violaciones de los DDHH de los Pueblos Indígenas”, con el fin de seguir avanzando hacia la mejora jurídica, social y económica de nuestra gente.

