César Pérez Vivas: Los venezolanos no quieren más socialismo #22Ago

Los venezolanos están expresando, tanto a viva voz como en los sondeos de opinión que se han venido haciendo, que no quieren más socialismo, porque éste lo que les ha ocasionado es hambre, miseria y mala vida, ya que cada día les falta el agua, pasa mucho tiempo para obtener el gas doméstico, la energía eléctrica se la cortan sin aviso previo, el precio de los comestibles aumenta continuamente y no hay trabajo, motivo éste por el cual mucha gente se sigue yendo del país.

La declaración fue hecha por el doctor César Pérez Vivas, precandidato presidencial de Concertación Ciudadana, quien continúa recorriendo el país para reunirse con la gente de todos los sectores.

- Publicidad -

En todas partes se demuestra el descontento que existe en la población, la cual dice que en los más de diez años que tiene Nicolás Maduro en la presidencia, nada, pero absolutamente nada, ha hecho por mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

Antes que buscarle solución a los problemas, lo que ha hecho es agravarlo, como es el de haber bajado el salario mínimo a su mínima expresión, ya que además de ser una bofetada a los trabajadores, les ha quitado a éstos sus reivindicaciones.

Uno oye en los recorridos las mismas expresiones: No queremos más socialismo, porque este socialismo es atraso, miseria, problemas, dificultades, sufrimiento. Y, por tanto, no queremos que Maduro siga en la presidencia porque mucho daño le ha hecho al país y le sigue haciendo, porque no hay día en que la gente desesperada no haya cómo vivir y sigue yéndose del territorio venezolano a otros países, incluso desafiando el peligro que acecha en los rumbos que toma.

- Publicidad -

César Pérez Vivas confesó que ha encontrado gente muy decepcionada, pero también esperanzada en que con los votos de la oposición podrá salir de este mal gobierno y, por lo tanto, él seguirá buscando apoyo para su opción en la Primaria del 22 de octubre.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí