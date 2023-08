AN: Ante su desaparición forzada emplazan al gobierno a permitir que Tareck Zaidan el Aissami Maddah se ponga a derecho #23Ago

Un acuerdo mediante el cual se emplaza al Gobierno de Nicolás Maduro para que el ciudadano TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH sea puesto a derecho igual que los demás involucrados en «La trama PDVSA- CRIPTO» para que responda por los hechos denunciados y sea sometido a juicio, aprobó por unanimidad la Comisión de Contraloría de la legítima Asamblea Nacional que preside el diputado Macario González.

El pronunciamiento se produce ante la desaparición forzada en la que se encuentra el exministro de Petróleo, ya que se desconoce su paradero y el régimen no ha dado ninguna explicación, luego de las serias acusaciones sobre hechos de corrupción que se hicieron en su contra y también de un grupo de personas de su entorno.

El exfuncionario es acusado por el régimen que preside Nicolás Maduro Moros de haber robado más de tres mil millones de dólares ($ 3.000.000) de acuerdo a declaraciones oficiales, estimados dieciséis mil seiscientos millones de dólares ($16.600.000) por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.

El texto del comunicado de la Comisión de Contrarloría de la Asamblea Nacional expone:

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

ACUERDO CON MOTIVO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA A QUE SE ENCUENTRA SOMETIDO EL EX MINISTRO DE PETRÓLEO TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH es acusado por el régimen que preside Nicolás Maduro Moros de haber robado más de tres mil millones de dólares ($ 3.000.000) de acuerdo a declaraciones oficiales, estimados dieciséis mil seiscientos millones de dólares ($16.600.000) por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. Estas cifras han debido ingresar a la República por concepto de ventas de petróleo realizadas por particulares intermediarios entre PDVSA y clientes de la empresa estatal petrolera venezolana, generando una escandalosa corrupción conocida como “La trama de PDVSA- CRIPTO” en la cual, según declaraciones de Maduro, el indiciado “está colaborando con la investigación”.

CONSIDERANDO

Que TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH se encuentra desaparecido. Fuentes extraoficiales como el ex gobernador de Aragua Rafael Isea manifestó su presunta detención en Fuerte Tiuna. Así como declaraciones radiales del dirigente PSUV Jesús Farías aseguraron la investigación del ex ministro por corrupción. No obstante, por no ser esta una declaración oficial de quienes lo tienen en su poder, desde esta comisión denunciamos que estamos ante un caso de desaparición forzada o secuestro, contraviniendo lo previsto en el debido proceso penal que prohíbe negar información sobre el destino de una persona sometida a investigación.

CONSIDERANDO

Que desde PDVSA y la Sunacrip operaba una mafia de civiles y militares dirigida por TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH de quien se desconoce su ubicación actual y sin que hasta ahora se haya exhibido una fe de vida del mismo. Hecho que sin duda obstruye la investigación a fondo sobre el robo más grande en nuestra historia, que condujo a agravar aún más la crítica situación de nuestra otrora poderosa empresa petrolera.

ACUERDA

PRIMERO: exigir públicamente que el ciudadano TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH sea puesto a derecho igual que los demás involucrados en «La trama PDVSA- CRIPTO» para que responda por los hechos denunciados y sea sometido a juicio puesto que el robo del dinero público proveniente de PDVSA y criptoactivos pudo haber sido invertido en la recuperación de las refinerías hoy desmanteladas sometiendo a la nación a humillantes colas para surtir el combustible que se requiere para mover el parque automotor del país. Igualmente para recuperar los calamitosos servicios públicos que hoy padecemos los venezolanos.

SEGUNDO: denunciar que, hasta prueba en contrario, dada la opacidad que sigue reinando el PDVSA, las mafias siguen operando en nuestra industria petrolera bajo el mismo esquema que dio origen a la trama denunciada.

TERCERO: solicitar a los organismos internacionales con competencia en materia de corrupción que continúen brindando respaldo a la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela, haciéndoles seguimientos a las cuentas en el exterior de todos los investigados en la trama de marras. Como se sabe, sobre el ciudadano TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH pesa una recompensa de diez millones de dólares ($ 10.000.000) por parte del Departamento de Estado de EE.UU por delitos de desviación de fondos que terminaron en sus cuentas personales en los paraísos fiscales.

CUARTO: remitir el presente acuerdo a la directiva de la Asamblea Nacional a los efectos de que sea considerado en la plenaria de la misma, se le dé la difusión correspondiente y se publique en la Gaceta Oficial.

