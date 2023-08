Andrés Caleca: Superar la pobreza pasa por solventar la crisis de los servicios públicos #29Ago

“Superar la pobreza pasa por solventar la crisis de los servicios públicos”, aseguró Andrés Caleca, candidato presidencial postulado por el partido Movimiento por Venezuela para participar en el proceso de primarias del 22 de octubre.

El pronunciamiento lo hizo al término de la reunión que sostuvo, en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), con miembros de la Fundación Construyen País, de cuyas manos recibió el documento “Servicios Públicos: prioridad social y clave del desarrollo”.

Caleca, quien es economista de profesión, calificó de “estupenda” la propuesta de la Fundación que hace énfasis en el tema de la recuperación de los servicios públicos como clave para el desarrollo del país.

“En nuestra campaña –expuso– hemos puesto el acento en la superación de la pobreza como el objetivo central de la política de los próximos años y del próximo gobierno de transición”, que debe derivar del proceso electoral presidencial del año entrante.

Sin embargo recordó que sobrepasar la pobreza va más allá del tema del ingreso o de la alimentación, “que son problemas graves”. “Superar la pobreza es también superar la crisis de los servicios públicos. La pobreza no es solo ganar poco dinero o no tener un buen poder adquisitivo, sino también no tener agua, luz, telecomunicaciones, servicios públicos en general”.

Para Caleca, la única vía para salir de la pobreza de manera estructural es recuperando el aparato productivo nacional y la economía. No obstante, para lograrlo, es requisito fundamental resolver el tema de los servicios públicos, pues estos son transversales al desarrollo.

En este sentido, destacó la necesidad de recuperar el Sistema Eléctrico Nacional; los sistemas de acueducto para garantizar el suministro de agua industrial y residencial; y la producción de gasolina, gasoil y diésel, entre otras tantas cosas que tienen que ver con la infraestructura.

Se manifestó “comprometido con la Fundación Construyen País para difundir este mensaje que compartimos absolutamente y que consideramos nuestro”.

Mientras que el presidente de la Fundación, Richard Casanova, declaró que conscientes de la importancia de que cada venezolano aporte su grano de arena para rescatar al país, elaboraron este conjunto de propuestas que están presentando a todos los candidatos que participarán en la elección primaria de octubre, “y que han manifestado un compromiso real con el cambio político en Venezuela”, aseguró.

