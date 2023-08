OPINIÓN Se busca un Emprendedor: La Vida es Corta #29Ago

«Sobre lo corto de la vida, la vida es larga si la sabes usar» Séneca



Séneca, como filósofo estoico, tenía una visión particular sobre la vida y cómo debemos utilizarla de manera sabia y virtuosa. Sus enseñanzas resaltan la importancia de la autodisciplina, la moderación y el enfoque en lo que está bajo nuestro control.

En estos días ha llegado a mis manos un relato muy extraordinario sobre lo corto que es la vida y lo importante que es saber utilizarla de la mejor forma posible.

El relato es de Tracy Young, cofundadora y CEO de PlanGrid y se los transcribo tal como me llego.

«En los primeros días de mi primer startup, PlanGrid, nuestro cofundador Antoine Hersen, que en ese momento solo tenía 29 años, murió de Cáncer.

Vivíamos y trabajábamos juntos desde una casa en Sunnyvale, y el programó hasta sus últimos días. Antes de morir, Antoine me dio su copia del libro de Séneca, Sobre la brevedad de la vida, y dentro incluía su ultima carta para mí, » La vida es corta. Cuida a Ralhie. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Nunca hagas nada que te haga infeliz».

Hay un equilibrio para todo en la vida. Aunque a mi buen amigo le paso algo tan terrible, y daría cualquier cosa porque todavía estuviera con nosotros hoy, lo cierto es que su muerte y este libro cambiaron mi vida por completo. La frase en la que pienso mas o menudo es «No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él».

El tiempo es el único recurso que nunca nos darán más, así que hago todo lo posible para no permitir que nadie, incluido yo mismo, lo desperdicie. Guardo Sobre la brevedad de la vida en mi biblioteca para recordarme que debo podar sin piedad lo que no valga la pena atender todos los días. Poco a poco, esta práctica se convirtió en un principio rector. Yo lo llamo ser incondicional.

Es la creencia de que aprovechamos al máximo nuestro tiempo cuando nuestro enfoque es indiviso y estamos verdaderamente presentes, ya sea para nuestros seres queridos o para el trabajo que nos hemos propuesto hacer. Y esperar este tipo de presencia de mi parte. A mis empleados, debo ofrecerles verdadera flexibilidad, para que puedan estar presentes también en otros aspectos de sus vidas.

A medida que PlanGird creció de unas pocas personas a varios cientos en todo el mundo, trabajamos mientras estábamos de duelo, primero Antoine y luego otras crisis de la vida. Los compañeros de equipo se enfrentaron a la muerte de sus seres queridos y a la enfermedad de los niños. La situación de cada uno era diferente y siempre cambiante. A nuestros empleados se les dio la flexibilidad para manejar cualquier cosa que la vida les deparara.

Sin embargo, en aquel entonces no incluíamos la sinceridad en nuestras políticas empresariales. Lo solucione en mi nueva empresa, Tiger Eye, donde es nuestro primer y mas importante valor central y lo documente en nuestro manual para empleados. Los compañeros de equipo pueden estructurar su tiempo como mejor les parezca, solo les pedimos que comuniquen cualquier cambio inesperado en su horario. Reconocemos que estar presente tanto en la vida como en el trabajo es un desafió, pero priorizamos ser sinceros y no sentirnos culpables por ello. No pasa un día sin que piense Sobre la brevedad de la vida y en los consejos que me dio Antoine. Me ha ayudado a convertirme en quien soy hoy, una mujer que protege su tiempo.»

Séneca advertía contra la tendencia a postergar cosas importantes. Argumentaba que al malgastar el tiempo en trivialidades y en actividades que no contribuyen al crecimiento personal o al bienestar de otros, perdemos la oportunidad de vivir una vida con propósito.

Para el, la clave para aprovechar al máximo la vida radicaba en identificar lo que es esencial y valioso. Abogaba por concentrarse en el desarrollo de virtudes, la autodisciplina y el cultivo de relaciones significativas, Creía que el autocontrol y la autodisciplina eran fundamentales para vivir una vida plena. Argumentaba que, al dominar nuestras emociones y deseos, podíamos tomar decisiones más sabias y centrarnos en lo que realmente importa.

Séneca aconsejaba vivir en el presente, en lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. Creía que, al estar completamente presentes en cada momento, podríamos experimentar la vida de manera más profunda y significativa.

Pienso que el pasado ya no lo podemos arreglar y el futuro es desconocido. En cambio, el presente es un regalo y como tal, es lo tenemos que disfrutar.

Séneca consideraba que las relaciones humanas eran esenciales para una vida plena. Afirmaba que al cultivar amistades auténticas y ser parte de una comunidad de apoyo, podíamos enriquecer nuestras vidas y tener un impacto positivo en los demás. Abogaba por el aprendizaje continuo y la automejora. Creía que la educación y la reflexión constante eran esenciales para vivir una vida plena y significativa. A menudo observaba la naturaleza y la cambiante naturaleza del tiempo para ilustrar la brevedad de la vida. Utilizaba metáforas de la naturaleza para recordar a las personas que la vida es efímera y valiosa.

Definitivamente, Séneca enfatizaba que la vida humana es finita y que el tiempo es un recurso limitado. Insistía en que debemos comprender la fugacidad de la vida y la importancia de no posponer lo que es realmente significativo. Aboga por la idea de que la vida es corta y que debemos usar nuestro tiempo de manera sabia y virtuosa. Nos insta a centrarnos en lo que realmente importa, a evitar distracciones y excesos, y a vivir con propósito y autenticidad. Su filosofía estoica se centra en el control interno y en la búsqueda de la sabiduría y la virtud como medios para aprovechar al máximo la breve vida que tenemos.

Italo Olivo

Se busca un Emprendedor

www.iolivo.com

