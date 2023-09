OPINIÓN Reflexiones en positivo: Que todo sea de buena fe y de corazón #7Sep

Las buenas ideas deben ir sustentadas por un corazón benevolente, esto seria los principales principios en cualquier país, pero nos da la impresión de que algunos gobernantes nacen sin corazón en el pecho como dice la canción, por tal motivo debemos reforzar nuestras voluntades en busca de ideas virtuosas que por medio de la unión nos beneficie a todos y poner en práctica lo que dijo Colín Powell “que el optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerza” y eso es justamente lo que va a suceder aquí en una pronta rectificación que a todos nos beneficie, que sea sin atropello y traumas, ni odios, ni rencores ni venganzas, que todo sea de buena fe y de corazón, todo por Venezuela y aprovechar de buena y de la forma más honesta este potencial de que fuimos dotados por la nación más rica y bella del planeta, aparte de ser la más linda del mundo que orgullosamente debemos amarla ,respetarla y hacer crecer sus riquezas y que suene bien admirarla y que sea admirada universalmente con respeto y no como un país conflictivo, busca pleito, casa enemigo, eso no cuadra con lo que significa este gran país que hace algún tiempo todo el mundo quería vivir aquí y aun lo añoran.

Aun con todas estas incertidumbres tenemos muchas bondades que exhibir con toda fe y con el optimismo; debemos hacer caso omiso y confiar de que nuestro potencial país sigue siendo rico y llegara el momento que aquí volverá una buena vida, tales como cero miseria, que a la gente le regrese la buena calidad de existencia, ocuparse de acabar con la pobreza, que todos vivamos una vida digna, que podamos cubrir lo que una familia necesita para sus necesidades y no volver a ver a un profesor rector universitario que entrego la vida formando gente, que su sueldo era Dos mil Trescientos Dólares ($2300) y hoy al cambio que dan son Veinte y tres dólares ($23) esto lo que da es tristeza y no cuadra con un país tan rico como el nuestro; estoce para salir de esto debemos poner a funcionar y apoyar a quienes producen empleos y riquezas, como el comercio, la industrias, la agricultura, la ganadería, la construcción rubro que está en cero que por su desaparición se perdió miles y miles de empleos, aparte que no hay financiamientos bancarios y somos el único país del mundo donde no hay ayuda financiera, donde la gente no cuenta con apoyo que pueda desplegarse con la capacidad de un hacedor y la voluntad de quien desea contribuir con el desarrollo integro de la nación.

- Publicidad -

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

- Publicidad -

IG @volcancito2

@Jgmendozad

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí