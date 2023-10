OPINIÓN Cartas del desierto #1Oct

Uno de los libros más hermosos que he leído me lo regaló mi madre, Carmen Elvira de Ramírez, en momentos cuando más amenazas espirituales se cernían sobre mis convicciones católicas. Corrían los primeros años de la década de los setenta y me encontraba inmerso en lecturas y polémicas sobre el tipo de socialismo que desde la Universidad pretendíamos modelar para el país y aunque jamás me identifique con estas ideas percibía en ese pensamiento social un soplo de justicia e igualdad indispensable para remozar la ya para entonces anquilosada democracia.

No obstante y el reconocimiento de este nuevo socialismo a los católicos como agentes del cambio social, siempre me sentía en desventaja cuando tenía que confrontar la simplicidad de actos místicos como la oración, frente al formidable despliegue teórico de epistemólogos que convertían a nuestro ángel de la guarda en una patología freudiana .

- Publicidad -

Colocado en los límites del ateísmo «Mamaíta» puso en mis manos Cartas del Desierto,un pequeño y sencillo libro donde Carlos Carreto, presenta el testimonio maravilloso de como encontró su plenitud vital al desnudar su ser de los artificios de la intelectualidad y emprender la ruta creada por Charles de Foucauld, de caminar descalzo por el desierto para encontrar a Dios entre los más pobres , con desprendimiento absoluto de cosas e ideas que pudieran interferir ese diálogo silencioso e íntimo con las esencias más profundas del alma cósmica , con Dios.

Descubrió Carreto y nos lo revela mediante un texto llano pero envolvente que el procesar ideas con dotes de inteligencia puede convertirse en un falso orgullo que agrada al ego pero encoge al corazón. De esta manera, armado con este conocimiento de que las verdades del espíritu no necesitan explicación ni admiten disquisiciones filosóficas o sociológicas, encontré la posición perfecta para responder a las arremetidas teleológicas de los doctores del Bellas Artes…el silencio. Los miraba a los ojos, les sonreía y desde ese sitial de fe los sentía perdidos en un laberinto de contradicciones conceptuales dentro del cual se abrían miles de puertas intelectuales sin encontrar ninguna que condujera a la esperanza, mientras que en mi silencio Dios me conducía a través de la fe hacia verdades absolutas, fundadas todas sobre el amor.

Pero más allá de este beneficio coloquial Cartas Del Desierto me impactó por la revelación que nos hace Carlos Carreto de sentir la Eucaristía en mitad del desierto. De encontrarse de pronto dentro de grandes espacios cobijado por la paz y la dulzura de la intimidad con Dios. Y este poder sentir el amor de Jesús en todas partes es algo que está al alcance de quienes puedan liberar su alma de los intereses temporales y entregarse sin miedo a la aventura de vivir sin apetencias, confiando nada más en el Padre Nuestro, oración que provee de todo lo necesario para quien cumpla al pie de la letra su contenido.

- Publicidad -

Oremos entonces…Padre nuestro que estás en los cielo…santificado sea tu nombre…venga a nosotros tu reino…hágase tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo…perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden…no nos dejes caer en la tentación…líbranos de todo mal y nutre nuestro corazón de amor para hacer frente a todas las adversidades… Amén.

Jorge Euclides Ramírez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí