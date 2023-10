OPINIÓN Se busca un Emprendedor: El primer paso es crear un plan #17Oct

«La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes»

Peter Drucker

Lanzar un nuevo negocio es arriesgado en cualquier entorno, pero bueno, ya has superado una pandemia, entonces, ¿Qué podría ser peor? Si alguna vez has pensado en ser tu propio jefe, ¡ahora es el momento de empezar!

Mientras se preparan para organizar y lanzar su negocio, tómense un tiempo para responder las siguientes preguntas.

¿Tengo las habilidades / experiencias para administrar este negocio solo?

Si no, ¿Quién me ayudará? ¿Familiares y amigos?

¿Debería contratar empleados?

¿Quiénes serían mis principales clientes?

¿Vendran a mi o iré a ellos?

¿Qué tipo de negocio será, minorista, de servicios, manufacturero, tradicional, en línea?

¿Qué me hace pensar que puedo tener éxito en esto?

¿Qué calificaciones tengo?

¿Qué más necesito saber?

¿Qué planes debo hacer para el futuro?

¿Dónde ubicare mi negocio?

¿De dónde sacaré el dinero para pagar esto?

¿Dónde puedo obtener información adicional?

¿Dónde puedo encontrar ayuda?

¿Cuándo sabré que es hora de abrir las puertas?

¿He fijado una fecha prevista de apertura?

¿Tengo un plan de respaldo?

¿Por qué quiero iniciar un negocio?

¿Estoy loco o es una buena idea?

¿Cómo haré que esto despegue?

¿Cómo estructurare este negocio?

¿Cómo me preparare para convertirme en propietario de un negocio?

¿Cómo sabré cuándo es el momento de crecer?

Tómese un tiempo para responder estas preguntas importantes.

Cada una de estas preguntas merece una respuesta de parte suya. Si realmente quiere iniciar su propio negocio, no puede darse lujo de tomar atajos. Tiene mucho que pensar y planificar. Tomarse el tiempo ahora para pensar seriamente en cada pregunta y elaborar una respuesta por escrito no solo le brindara una mayor claridad de propósito con respecto a su negocio, sino que también puede abrirles los ojos a oportunidades que de otro modo no habría visto y a obstáculos que enfrentaría bien, para evitarlos.

Sin negar la importancia de otros factores, el cliente y el empresario son los dos elementos claves para la creación de una empresa, los clientes expresan la necesidad social. Si no hay clientes o consumidores, la empresa no tiene razón de existir.

Definitivamente, Si no hay empresarios, es decir individuos capaces de percibir necesidades insatisfechas, idear formas de satisfacerlas, asumir el riesgo de ponerlas en práctica y resistir las adversidades que implica ese proceso, no se producirá la creación de la empresa.

Italo Olivo

www.iolivo.com

