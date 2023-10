Alfonso Marquina: Buena noticia la liberación de Requesens #19Oct  

La liberación de Juan Requesens es una buena noticia no sólo para él, que ha estado bajo prisión por espacio de cinco años, sino a sus familiares y a toda la dirigencia y militancia de Primero Justicia, declaró el jefe de ese partido en Lara, Alfonso Marquina.

Porque se trata de un caso que no tiene sentido y es una total injusticia que el régimen detenga, torture y le quite parte de su vida a una persona porque no esté de acuerdo con sus políticas, expresó. Requesens, que fue una figura importante en el movimiento estudiantil universitario, lo que ha hecho es utilizar los derechos constitucionales para expresar el descontento no sólo que ha sentido él, sino toda la población porque aquí ha existido un régimen que no se ha preocupado por resolver los problemas colectivos, sino que los ha agravado.

Detenciones como la de Requesens atentan contra los Derechos Humanos y agravan la situación de sus familiares, pero eso nada le ha importado al régimen, como nada le ha importado el sufrimiento de las familias por los problemas de salud.

El diputado de la Asamblea Nacional del 2015 manifestó que después del 23 de octubre, una vez que haya finalizado el proceso de Primaria, irá a Caracas para reunirse con Requesens y expresarle su alegría porque ha recobrado la libertad precisamente cuando más se requiere del concurso de gente valiosa para trabajar democráticamente por los cambios que el país requiere.

