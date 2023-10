VIDEO Carlos Prosperi ratifica que participará en la primaria a pesar de sus denuncias #21Oct

El candidato a las elecciones primarias por Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi, emitió su pronunciamiento posterior a la reunión sostenida con la Comisión Nacional de Primaria (CNP), señalando que a pesar que “no sentir confianza” participará en las elecciones de este 22 de octubre.

“No he sentido confianza en el presidente de la CNP, no he sentido confianza. No puedo quedarme callado. No es justo que a través de Súmate pretenden seguir imponiendo situaciones. Por eso hemos dejado una alerta al pueblo venezolano”, señaló en un encuentro con los medios de comunicación.

Carlos Prosperi ratifica su participación a las primarias opositoras: "Llamo a votar masivamente a los venezolanos para erradicar los vicios del proceso"

Asimismo dejó claro que a pesar que han “cuestionado” esta situación, destacando que “como Carlos Prosperi es un demócrata está comprometido con Venezuela, por eso llamó a la militancia de mi partido que tenemos que salir a votar. Basta que en 24 años nos hayan traído la desidia y tragedia en Venezuela”.

“Hoy nuestro compromiso es con Venezuela. Carlos Prosperi va a salir mañana a las primarias. Yo no voy a causarle un caos al pueblo venezolano para el día de mañana”.

A pesar de esto reiteró que hay estados donde no hay testigos para el día de mañana, “como no puede haber un testigo de Carlos Prosperi”, advirtiendo que si este domingo existe alguna irregularidad “no vamos a amparar eso, si vamos a vetar algo mañana es porque vamos a atener las pruebas”.

