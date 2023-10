VIDEO Roland Carreño asiste a votar a pocos días de su excarcelación #22Oct

Este domingo el ex preso político asistió a ejercer su derecho al voto en la Primaria por el candidato que va a liderar la fuerza democrática en las elecciones presidenciales de 2024. En el centro de votación donde participó, fue recibido con aplausos y muestras de cariño por los presentes.

Carreño celebró la participación ciudadana en la primaria, que calificó como un ejercicio de libertad y un retrato del espíritu del venezolano.

El dirigente de Voluntad Popular señaló que los venezolanos que quieren “vivir en tranquilidad, que quiere que nos reencontremos, sigue luchando en una ruta que se ha trazado y es la electoral”, apuntó que las personas buscan unirse en paz, con herramientas democráticas.

También rechazó la postura de quienes usan al país para su propio beneficio “gente que no termina de entender que esto no es una parcela, que esto no es un conuco, que esto no es una hacienda, sino que es un país donde todos merecemos vivir”, expresó Carreño.

Añadió que “corresponde al liderazgo consensuar, acordar los puntos que nos abarcan a todos la salud, la educación, la vialidad, los servicios públicos, en lugar de estar en una permanente lucha de estar en el poder por el poder”, según informó el líder de la tolda naranja.

A su vez, Roland Carreño recordó a los demás presos políticos, que no han sido liberados, con nostalgia y tristeza, afirmando que son personas con las que hizo una relación entrañable por empatía, recomendando que la mejor carta para hablar de la libertad es que no exista en ninguna sociedad la etiqueta de preso político.

