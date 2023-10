OPINIÓN Los Diarios de la Zía Nona: Las Dos Caras de la Rabia (Parte XXX) #30Oct

«Ira de mujer, ira de Lucifer»

Anónimo

«La cólera, es una ráfaga de viento…

…que apaga la lámpara de la inteligencia»

Robert Green Ingersoll

«La rabia, es útil en tiempos de bonanza,

…e ineludible en tiempos de aprietos«

Marc Kony

«La peor cobardía es saber qué es lo justo,

…y no hacerlo»

Yves Montand

«La envidia silenciosa, crece en el silencio»

Friedrich Nietzsche

¿Una Sombría Revelación o una Emoción de Alta Densidad?

No siempre la rabia es, la sombría revelación de un espíritu en caída libre. Menos, una viciada expresión temerosa del alma. La rabia es, una respuesta natural y saludable, tanto como el dolor, la frustración, las amenazas o la pérdida de algo-alguien. A nivel neurológico, la rabia es, una emoción de alta densidad que se caracteriza por una tasa tenazmente elevada de descarga neuronal.

La rabia igual, podría ser, una reacción lógica de la multitud indefensa, compensando la insistida dispersión de la hechura sociopolítica venezolana. A estas alturas de la contienda Pueblo vs Mostacho, el principal aliado personal (en nuestra sociedad harta de malvivientes), no es el perro, la familia, la mujer o los amigos, mucho menos, la necesidad, los compromisos o el trabajo, es insólitamente, la rabia.

Dediqué trabajo en la rabia como práctica; pensando en la gente que ha vivido muerta de rabia, la vida entera. En la bravura que da cruzarse entre éstos. El coraje que proporciona prescindir maniobrar el enfado, calificar sus cuitas, y qué parte ocupa esa correlación que nos favorece. La rabia, vendría a ser como, el inquebrantable pinche tirano del aprendizaje.

Bajo esa óptica, uno no es otra cosa que un matorral de ímpetus. No es para menos si pueden dispararte o puñalearte por un celular. Una población con rabia tutelada es fuente de sabiduría anónima por el simple vecino, es decir, los que viven jodidos sin saber que el enojo es una vía para resistirse a los que quieren aplicar que el agua tibia es una invención socialista.

Un célebre ex ñangara, hoy le tiene tanta ojeriza al proceso que, durante su pasaje en revolución, creía que el diario El Nacional era accionista de la CIA y RCR asesor del imperio, pero ahora que lee el Times, y no se pela ni a balazos, los Runrunes de Bocaranda, logró entender que Vargas Llosa, no era un pintor y que el Premio Nobel no era una recompensa a la mejor pólvora; aún discute que Twittear es un estilo menos retorcido del Twister. A él se atribuye la expresión “Si el ridículo pudiera expropiarse, vayamos expropiando Miraflores”

Hoy día, arrecharse es un género de vida forzoso. Si no, pregunten a doña María que los huele pega del barrio la han robado mil veces el mercadito y los piches bolos de la pensión; o al portugués Joao, al que le asaltaron la camionetica y lo dejaron paralítico cuando salió a defender toda una vida de entrega al trabajo. Pero principalmente pregúntenle a los del Darién.

Ni hablar de los padres de la niña Lisa, a la que violaron con maldad, seis desgraciados conocidos del tío o del chaval que asesinó a su amigo de quince puñaladas por molestar a su hermana. ¿Quién se atrevería a desdecir, que la inhumanidad, no es la instructora más feroz que haya parido la naturaleza?

El Futuro en las Caras de la Rabia

Paradójicamente, la rabia se ha transformado en un instrumento de trabajo contra la majadería, pero no contra mentecatos; se ha transmutado en una reacción social, pero no una diligencia socializadora. Encabronarse tiene su tiempo-time-in. Hay que tener clarito que la rabia posee código personal, y confines que no convendrían rebasarse.

En tal sentido, el lado discrepante del furor es la cólera o ira. Su influjo en el cometido individual y general, es por decir lo menos, perjudicial; pues la cólera es también la emoción potencialmente más riesgosa pues su propósito práctico es destruir las barreras en el ambiente (Plutchik.1980). Un modelo casi misantrópico mora en la primera magistratura con el espurio colono de la casa del pez que escupe el agua o en los clamores ahogados de la selva panameña.

Es indudable que el carácter agotador que emana de la rabia debe ser dosificado con un máximo eficiente de tres arrecheras al día. Deben usarse al unísono o desperdigadas, pero jamás mezcladas pues el sistema nervioso no fue diseñado para soportar tanto estrés; de allí que a la postre y dada las incidencias, los efectos medianos de la rabia serían más fructuosos que perniciosos.

Se puede decir que la rabia resulta altamente productiva cuando energiza intentos de recuperar el control perdido sobre el ambiente. Desde una perspectiva evolutiva, moviliza la energía hacia la autodefensa, definida por vigor, fuerza y resistencia. Por eso la rabia puede considerarse una navaja de doble filo. Según Novaco, la acción adaptativa de la rabia, tiene varias funciones útiles en los seres humanos: a) incrementa energía para lograr nuestras metas; b) tiene una función expresiva que permite reconocer cómo se siente una persona, donde el resultado puede significar que ésta defienda su reputación y amplíe su habilidad para obtener recursos y sobrevivir ante medios peligrosos o amenazantes; c) reduce sentimientos ansiosos de vulnerabilidad; d) puede moderar los sentimientos de inseguridad personal y previene los de indefensión.

Además, cuando podemos explorar los códigos de rabia en otras personas e incluso en uno mismo, logra alertar al sujeto para utilizar estrategias de afrontamiento efectivas para zanjar conflictos. En tal sentido la rabia tiene un fin ventajoso al punto que hay personas que valoran enojarse o expresar disgusto; existen dos tipos básicos de rabia: la rabia saludable y/o beneficiosa (el enfado o enojo) y, la rabia destructiva y/o perjudicial (la cólera o ira).

Todo indica que andar enojado, no es contrario a la profilaxis de enfoque conocedor de la “rabia no nociva”. Indignarse en tripletes es una necesidad nacional, y, por tanto, tiene carácter de obligación ciudadana. Sulfúrese con pertinencia y no consienta que, en el ínterin, expropien su modus vivendi, pero sobremanera arréchese con quien diga que usted no fue a primaria o que se cuadró con la CNP o con el señor Casal que ahora es Causal de imputación por el fiscal, pues el proceso recogió una endemoniada porque el elector habló y dijo: ¡hasta aquí piaste pajarito!… ¿Quién tiene ahorita mismo la cara roja rojita del arrebato?

Al final, cuando el futuro nos alcanza debemos saber que con o sin rabia hay instantes en nuestras vidas en los que tenemos que darnos cuenta que nuestro pasado es precisamente lo que es y no puede cambiar. Pero podemos cambiar la historia que nos contamos a nosotros mismos, y al hacerlo, podemos cambiar el futuro«. (Eleanor Brown).

MAFC

