OPINIÓN La radio sigue siendo el medio ideal para el primer toque informativo #3Nov

La condición informativa de la radio ha estado a prueba desde sus inicios tras su invención 1894 por el italiano Guillermo Marconi.

En su etapa experimental hasta 1920 todas sus emisiones fueron informativas, entre éstas las noticias de la bolsa de valores y el pronóstico del tiempo. Con toda razón se le denominó la maravilla técnica o mayor revolución técnica de la primera mitad del siglo XX.

La radio relaciona, culturiza e informa más rápido. En todas sus modalidades ha estado a la cabeza de un sistema noticioso al servicio de la humanidad.

En los momentos de emergencia de la humanidad ha estado presente con la faceta del radio afición, radiotelegrafía y radiodifusión.

Cuando aparece en el esquema de la radiodifusión hace temblar a los dueños de los periódicos que ven amenazados sus intereses ante un dispositivo con el poder de la inmediatez.

En 1913, durante la Primera Guerra Mundial. pasa su primera prueba de fuego cuando se hunde el barco Titanic. La noticia sobre la tragedia se conoce primero por radiotelegrafía.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, el ejército estadounidense se reserva su monopolio por su carácter comunicacional estratégico.

Cuando el 20 Noviembre 1920 emite KDKA, la primera estación oficial en Estados Unidos, se realizaban unas elecciones presidenciales que cubre al momento.

Pero la potencialidad informativa de la radio está sujeta al tipo de periodismo que se haga, bien sea reflejo o temporal. Ello equivale a la existencia de actualidad o en su defecto su negación. El reflejo anula la actualidad mientras que el temporal la exalta al máximo.

Desde el ángulo informativo ha permanecido dormida en algunos países como Venezuela. En éste impera el periodismo reflejo primero copiado mecánicamente sin adaptación alguna de los periódicos y ahora de las páginas web concebidas para el ojo humano.

No obstante, sigue siendo el dispositivo indicado para informar primero que los otros que le ladran en la cueva como el Twitter que le saca por lo menos diez minutos de ventaja. Aun así conserva toda su fuerza para ser una potencia noticiosa en condiciones adecuadas cuando se le usa con sentido de ventaja y eficacia.

En consecuencia, es el dispositivo ideal para el llamado primer toque informativo dadas sus características específicas de la inespacialidad, inmediatez, simultaneidad y poder de penetración en la audiencia. Por ejemplo, cuando la televisión no puede emitir imágenes termina haciendo radio con las voces del periodista y las fuentes.

La continuación de ese proceso comunicacional está condicionado al conocimiento y manejo de la actualidad en sus variadas formas que haga el periodista desde la instancia del periodismo temporal. Dejemos en claro que el periodismo reflejo impide su consumación por su condición de antiradiofónico.

En la multimedia el dispositivo de mayor preponderancia es la radio por la potencialidad de su lenguaje sonoro que pega primera que los restantes. Por ende, conserva su poder informativo en este tercer milenio de la tecnología digital. Es más, existe la tendencia tradicional de la gente de preferir escuchar las noticias en lugar de leerlas.

Pero eso es posible cuando se le usa correctamente y con ventaja. Incluso por la forma de la narración de noticias que requiere se haga al máximo en tiempo presente y no pasado. Pues, en la radio no existe el pasado cuando de comunicar noticias se trata. Está sobreentendido que lo que se emite es de hoy y no de ayer.

Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (tic) la radio afronta un reto descomunal de sobrevivir, pese a que anteriormente lo hecho ante tres sentencias de muerte. Ese desafío toca a su género del periodismo más desarrollado en algunos países y menos desarrollado en otros.

La radio informativa está ante el reto de reinventarse para no decaer o en el escenario más negativo desaparecer. Es lo que no ha pasado con el cine, un medio espacial que se ha adaptado para la televisión más allá de la pantalla gigante de proyección.

En Venezuela, a nuestro entender, lamentablemente el género nace atrofiado con los formatos de los diarios del aire o radioperiódicos. Una situación que persiste hasta hoy aunque se cuente con la más avanzada tecnología digital. Es más la bulla que la cabuya registrado ahora una hipertrofia.

Leer textos de los portales web, sin adaptación alguna para radio, es similar a lo que se hacía a partir de 1926 en AYRE con los periódicos por el locutor de guardia. Las nefastas consecuencias son numerosas, entre éstas el anacronismo constante de “cómo lo muestran las imágenes en la web” cuando se emite para el oído.

Pero en el país sigue siendo una aplicación ideal para informarse primero pese al anacronismo del periodismo reflejo sin actualidad. Según la ONG Espacio Público cuatro de cada diez venezolanos se informa a través de la radio. Lo permiten sus condiciones intrínsicas vigentes en este tercer milenio digital.

Freddy Torrealba Z.

Twitter:@freddytorreal11

