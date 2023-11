VIDEO “Aquí no hay ningunas navidades felices”, barquisimetanos lamentan los bajos montos del pago de aguinaldo #6Nov

“Aquí no hay ningunas navidades felices”, dijo una persona en Barquisimeto, luego de comentar que el pago otorgado la semana pasada a todos los trabajadores activos y jubilados de la administración pública correspondiente al segundo mes de aguinaldo solo les alcanzó para “algunas medicinas”.

“Bueno, de la pensión fueron 130 bolívares y los 560 de aguinaldo, los gasté en los medicamentos más que todo y quedó faltándome todavía pues, que por ahí me ayudó más bien trabajando los fines de semana para poder resolver lo que me falta”, comentó la señora María Pérez.

- Publicidad -

Por su parte, Carmen Rodríguez lamentó que para este año no podrá comprar “ni una hallaquita”, asimismo señaló que “tengo años sin pintar mi casita. Mi aguinaldo me alcanzó para comprar un kilo de queso y medio cartón de huevo, porque eso fue lo que recibimos. En la primera recibí 238 y en la segunda igual. Tengo otra fuente con la que me ayudo vendiendo cositas para poder sustentar lo que falta en la casa”, sostuvo.

Lee también: “¡Aguinaldos que no alcanzan!” Conozca el monto y cronograma de pago

“Un milagro. Eso es lo que se espera, un milagro, en verdad, necesitamos pedirle mucho a Dios. Me pagaron 130 de aguinaldo y 130 del mes, con eso me metí por aquí, me comí una empanada chilena y lo demás en pasaje para salir”, destacó Rosa de Castillo, quien agregaba que cuenta con sus hijos para poder subsistir, de lo contrario asegura que se le haría muy difícil costear muchos de los gastos en su hogar.

- Publicidad -

Es importante mencionar que la administración de Nicolás Maduro realizó el pasado 15 de noviembre el pago del segundo mes de aguinaldo, quedando pendiente el tercer mes de para el 15 de diciembre y el último pago para el 23 de diciembre del bono especial para trabajadores de la administración pública.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí