OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: La cordura #8Nov

“El que habla en exceso y sin cordura raras veces pone en práctica lo que dice. El hombre noble nunca teme que sus palabras superen a sus obras.”

Confucio

Confucio, cuyo nombre en chino significa: “simplificado y tradicional”, fue un gran pensador y educador del periodo denominado de los “Reinos Combatientes Chinos” nacido en el año 551 a. C. murió en el año 479 a. C. Fue fundador de la doctrina filosófica conocida con el nombre de “Confusionismo”. Se tiene como representante de la ética, la civilización y la coherencia. Su fama la construyó como hombre de saber y de carácter, con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales de su país.

Propugnó el gran poder del ejemplo. Expresaba entonces:

“Los gobernantes sólo pueden ser grandes si llevan vidas ejemplares y se guían por principios morales. De esta forma, los ciudadanos, de sus estados tendrían el necesario estímulo para alcanzar la prosperidad y la felicidad.”

Teniendo conocimiento de que es mi deber, el ejercer el derecho a errar, y ratificando que, en materia política soy un ignorante, quiero hacer un llamado al estamento que dirige al sector democrático tradicional, y más aún, a aquellos que dicen ser los nuevos líderes.

En los actuales momentos, en los cuales se destruye la patria en una caída de un abismo holocaustico que parece no tener fondo, es obligatorio desechar las apetencias personales y luchar a brazo partido, como lo expresa el proverbio popular, “sin descanso, pero sin prisa”, con honestidad, lealtad, solidaridad y, porque no, con… “AMISTAD”.

Hay una frase que acertadamente expresa:

“Para verdades el tiempo y para sabiduría Dios.”

Estoy consciente de que no soy docto, ni analista político, pero trato de utilizar la lógica pretendiendo que la razón me guie para actuar con sensatez, siguiendo los principios y valores característicos de la “Red de Instituciones Larenses” en el cumplimiento de su misión y visión y, en el intento de alcanzar sus objetivos, que no son otros más que colaborar en el logro del bienestar social de nuestra región y más allá, allende nuestras fronteras.

La realidad en la cual se encuentra nuestro país ya es reconocida por organizaciones extranjeras de la mayor jerarquía y pareciera que muchos venezolanos la desconocen.

Estamos en un periodo republicano que nos obliga actuar con unidad, resaltando los principios y valores que desde siempre nos han caracterizado y que minimizan los contrarios que nos han querido imponer, basta con hacer una retrospectiva de principios del siglo pasado y nos daremos cuenta de la templanza que tenían nuestros ancestros, los criollos y los adoptados de otros lares que llegaron al país desesperados ante la pobreza o las guerras y holocaustos que los aniquilaban.

Los alcances del periodo denominado democrático están vigentes: la creación de Petróleos de Venezuela, PDVSA, la empresa petrolera que ocupó el primer lugar en el Mundo, la expansión del sistema educativo, el incremento de los servicios públicos, la construcción de hospitales, escuelas, liceos universidades, calles, avenidas, carreteras, autopistas, aeropuertos internacionales, viviendas (no podemos olvidar las de interés social y el sistema de viviendas rurales), el apoyo a la producción agroalimentaria a través del Instituto Nacional de Crédito Agrícola y Pecuario, ICAP, y del Banco de Desarrollo Agrícola y Pecuario, BANDAGRO. La creación del Instituto de Capacitación Educativa, INCE, la actual Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO y también, aquí en Barquisimeto, la actual Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, UCLA, pudiéndose comparar el apoyo dado a nuestras magnas de estudio durante aquel periodo, con la situación actual, La Fundación Mariscal de Ayacucho, que capacitó a sus becarios, miles y miles de profesionales que trajeron del exterior los mejores y mayores conocimientos. Pero, también se construyeron represas, el servicio eléctrico nacional, servicios de comunicación nacional, la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela, CANTV, y pare usted de contar…

Y todo aquello con un barril de petróleo que no superó los catorce ($14) dólares por barril.

Sólo quienes disfrutan las mieles del poder pueden estar contentos de la situación que destruye a una de las naciones que dispone de los mayores recursos del mundo en muchas áreas que constituyen su riqueza, los demás sobreviven de sueldos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas o de las dádivas que le otorgan como desecho de lo que otros disfrutan. Por favor, pido perdón si ofendo a alguien, pero, para mí, esta, es la realidad en la cual vivimos siendo habitantes del país del cual miles y miles de personas vieron como su sueño dorado y vinieron al país a hacerlo realidad…

“Circo sin Pan” … irrespetando al estilo del Imperio Romano de… “Pan y Circo”.

Perentorio es… lograr la mayor unidad conocida en Venezuela.

Para recuperar el bienestar social es imprescindible la coherencia y la pulcritud en la acción.

Maximiliano Pérez Apóstol

