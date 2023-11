El Lápiz va al referéndum con reservas: Ecarri señaló que es momento de nacionalismo, no de parcialidades #9Nov

La organización social y política que encabeza acudirá al proceso de referéndum convocado para el próximo 3 de diciembre, con reservas, señaló Antonio Ecarri, presidente nacional del Lápiz y candidato a la presidencia de la República, señalando sus desacuerdos con la política exterior que ha tenido la República.

«El referéndum no puede ser una campaña del PSUV acompañada de una parranda de alcahuetes. El referéndum tiene que ser un gran llamado nacional y una gran campaña educativa nacional, no puede ser una campaña electorera», destacó el dirigente político independiente.

Ecarri, quien ha acudido recientemente a la Fiscalía General de la República a solicitar una investigación penal contra el presidente de la República Federativa de Guyana, subrayó que este territorio es tan venezolano como el cerro Ávila; los estados Guárico y Apure; o el río Orinoco.

En este sentido, alertó frente a la prensa nacional que las pretensiones de Guyana van más allá del territorio Esequibo. Señaló que persiguen apoderarse del Orinoco.

«Hay documentos muy claros que vienen de la Guerra de Independencia, donde el general Daniel Florencia Oleary, informaba a su majestad británica que quien controlara Punta Barima en el mapa, controlaba América del Sur», expresó.

En el mismo orden de ideas, Ecarri advirtió además que este problema va mucho más allá de la ExxonMobil y lo que citó como el Gobierno delincuente de Guayana. Enfatizó que esto también incluye a los países miembros del Caricom y Petrocaribe, citando a estos últimos como unos chulos.

Frente a esto, exhortó al presidente de la República a que le ordene al Canciller Yvan Gil a convocar a los embajadores del Caricom presentes en el país. «No puede ser que San Vicente y las Granadinas y Belice hayan recibido una condonación de deuda de 320 millones de dólares el año pasado; y ahora son los primeros alcahuetes de la sinvergüenzura de Guyana», cuestionó enérgicamente.

Tras adelantar que a pesar de las reservas en la participación, el Lápiz se sumará enérgicamente en una campaña educadora y de concientización sobre la vigencia del tema, Ecarri precisó que el 3 de diciembre debe ser una gran movilización vinotinto, haciendo alusión a la unión nacional que genera la selección de fútbol.

«Aquí tenemos que ser nacionalistas, no podemos parcializarnos por nadie», planteó. Dijo que no se puede estar de acuerdo ni con Estados Unidos, país al que le atribuyó una actitud equivocada, provocadora y militarista que quiebra 100 años de historia de apoyo a la reclamación de Venezuela; ni con los aliados del otro lado que respaldan a Guayana.

«Quiero escuchar a Cuba, que tan beneficiario ha sido del petróleo venezolano, a ver cual es su posición, están tan mudos como la MUD», dijo.

Antes de finalizar su intervención, el máximo representante del partido de la educación planteó al jefe de Estado, a que convoque el artículo 323 de la Constitución y reúna al Consejo de Defensa de la Nación.

«Usted tiene la capacidad de realizar una gran mesa de trabajo, amplia, con todos los sectores de la vida nacional, un acto abierto con todo el país bajo la estructura constitucional y no un mitin político. Aquí no se pueden tener medias tintas, o se está con Venezuela o no se está con Venezuela», aseguró.

