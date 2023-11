OPINIÓN Reflexiones en Positivo: A los productores y trabajadores del campo #9Nov

Sin voluntad e inteligencia no hay vida, solo hay actividad; así como hay personas que nunca aprenden nada porque creen que lo saben todo; esas bases indiscutibles o materia prima para los fracasos o buscar el retroceso o arruinar lo que ya estaba hecho, funcionando sin problemas con muy buenos resultados, pero la corta visión es ver el problema donde los demás ven soluciones, esto significa que es una invitación al fracaso y una negativa o perjuicios a los que sí saben hacerlo a cualquier esfuerzo con dignidad, fe y amor por la nación y consciente de que cada día el país necesita más gente que trabaje y produzca alimento por su propia voluntad y esfuerzo para todos los que comemos tres veces al día y cero vacaciones para los agricultores, ganaderos y productores del campo que a nadie molestan ni piensan sumarse a la ley del menor esfuerzo y los que en poco tiempo están forrados de billetes y cambian hasta el tono de voz y con zapatos brillante sin ensuciarse las manos; pero si saben ignorar al productor del campo, que deben ser al menos respetados, apoyados y aplaudidos por su honesto y honrado trabajo y como premio no hay respuestas para renovar sus herramientas de trabajo como los tractores, vehículos y otros de suma necesidad; es como un sueño frustrado donde todos sabemos que la primera economía del mundo ha sido la agricultura.

Hago esta referencia porque me he formado en esos medios y aún sigo con toda voluntad produciendo, además es preocupante para una nación de vocación agrícola y pecuaria ver las declaraciones del señor vicepresidente Osman Quero de FEDEAGRO donde denuncia que la cosecha de maíz, igual para los cafetaleros y otros rubros en portuguesa que ha sido el sacrificio de todos en su vida por la misma causa; bien llamado el cimero de Venezuela, estas cosechas están a punto de perderse por falta y grave escases de gasolina y gasoil; esto es increíble en un país rico, hermoso y primero en el mundo en petróleo y tierras bondadosas, me viene a la mente palabras del poeta y pintor Mexicano “si no hay maíz tampoco hay país” o lo que dijo el Doctor Novoa gran empresario de la agricultura y la ganadería que el cincuenta por ciento vive de la agricultura y la cría y el otro cincuenta por ciento porque existe la ganadería y la agricultura, debemos pensar con suficiente razón de que es hora de que quienes toman las medidas económicas y dictan leyes y decretos se den cuenta que sus mejores aliados deben ser todos los que aman el trabajo, los que producen alimentos, a los que ayudan a llevar la carga y a las soluciones, estos merecen un trato especial, porque no es una dádiva, debe ser una alianza donde todos seamos ganadores y no tristes, preocupados y molestos como estamos hoy en día y con más ganas de trabajar aún.

- Publicidad -

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

- Publicidad -

Instagram @Volcancito2

@jgmendozad

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí