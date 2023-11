“Campaña del referéndum llega acompañada de colas para la gasolina” #16Nov

Trabajo de www.lanacionweb.com

El parlamentario aseguró que la escasez de combustible paraliza la región, afectando el transporte, aumentando los costos de los productos y dificultando la educación de los niños

“Llega al Táchira la campaña del referéndum consultivo del 3 de diciembre, acompañada de múltiples apagones eléctricos y con larguísimas colas de gasolinas de hasta 7 u 8 horas; el Táchira exige gasolina, exige electricidad y le hacemos un llamado al Gobierno nacional que trate a los tachirenses como venezolanos de primera, nos están tratando como venezolanos de tercera”, así lo manifestó el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Carlos Palencia.

Señaló que, debido a la falta de combustible en las estaciones de servicio o las largas colas, los ciudadanos la están comprando de forma ilegal, pagando hasta 7 mil u 8 mil pesos colombianos por litro.

“Ya basta de golpear el bolsillo del tachirense que ya se encuentra maltratado, el Táchira quiere gasolina y quiere electricidad, han convertido en grave caos a las ciudades de San Cristóbal y al interior del estado Táchira”, reiteró el diputado.

Ante las recientes declaraciones del gobernador Freddy Bernal, sobre que al Táchira no estaba llegando la cantidad de cisternas con combustible necesarias para cubrir la demanda, Palencia insiste en que debe solventarse esta situación lo más pronto posible:

“Redujeron las estaciones de servicio de 10 a 5 o 6, redujeron los números de placa de los terminales que antes eran 4, a 3 o 2. Es por ello entonces que se está creando una crisis, el Táchira está paralizado, incrementan los costos de los productos, de los fletes y el transporte, los niños no están asistiendo a clase porque sus padres no tienen cómo llevarlos, los niños no tienen cómo el transporte llevarlos y hay menos unidades de transporte prestando el servicio por la falta de gasolina”.

