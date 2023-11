VIDEO María Corina Machado: El chavismo perdió completamente su base social #22Nov

Tras cumplirse un mes de ganar la elección Primaria, María Corina Machado, candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024, aseguró este miércoles 22 de noviembre que el chavismo perdió completamente su base social y que los venezolanos buscan un cambio profundo de sistema en el país.

En una conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales, Machado señaló que la Primaria marcó el cierre de un ciclo político en Venezuela.

“El 22 de octubre demostramos lo que somos capaces de hacer cuando ponemos toda nuestra fuerza por una causa que nos une. Las primarias marcaron el cierre de un ciclo político. El pueblo dio un mandato firme. Vamos a derrotar todas las barreras hasta obligar a Maduro a permitir elecciones en 2024″, manifestó.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado al cumplirse un mes de las primarias opositoras: "El 22 de octubre nos demostramos lo que somos capaces de hacer cuando ponemos toda nuestra fuerza por una causa que nos une" https://t.co/a9A1cKXv04 pic.twitter.com/998QsDlV2R — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 22, 2023

Machado indicó que el régimen de Nicolás Maduro “está en un momento de enorme tensión» dentro de su administración.

“El régimen está en un momento de enormes tensiones en lo interno. Han saqueado Venezuela y evidentemente un sistema de mafias es voraz e insaciable, y cuando no hay más plata que agarrar los choques entre ellos son brutales”, refirió.

“Por otra parte, creo que se han dado cuenta de que su sistema de control social y de represión ha perdido efectividad, porque ya la gente te dice «qué me van a quitar, me vas a quitar una bolsa de comida, si ya me quitaste mis hijos«, destacó.

