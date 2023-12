Maduro critica a Milei por querer convertir a Argentina en colonia del capital extranjero #12Dic

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el nuevo mandatario de Argentina, Javier Milei, busca convertir a ese país en una «colonia del capital extranjero», al querer «desaparecer» y «destruir el Estado».

Maduro afirmó que Milei, quien asumió el poder el pasado 10 de diciembre, es un «agente del imperialismo» que quiere someter a Argentina a los intereses de las grandes corporaciones y los organismos financieros internacionales.

«Eso de desaparecer el Estado, destruir el Estado, quien quiere destruir el Estado, como Milei, porque quiere convertir a Argentina en colonia, en colonia del capital extranjero y en un feudo de los cuatro, cinco multimillonarios que le financiaron la campaña. No, no, no, al contrario, hace falta un Estado pujante, poderoso, fuerte, integrador», dijo Maduro en su programa de los lunes «Con Maduro +» que transmite Venezolana de Televisión.

Maduro acusó a Milei de querer «desmantelar» los logros sociales y económicos alcanzados por los gobiernos anteriores de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes fueron aliados de la llamada «revolución bolivariana» impulsada por el fallecido Hugo Chávez y continuada por Maduro.

Señaló que Milei «pretende imponer un modelo neoliberal, absurdo, radical en Argentina, donde se pretende desaparecer el Estado y sus funciones. Se pretende desaparecer la obra pública, la infraestructura pública. Ningún país capitalista del mundo, ni Estados Unidos ni Alemania ni Francia ni Japón, (…) podía llegar a su nivel de desarrollo económico y tecnológico sin un Estado fuerte, presente, que ayude, que impulse, que promocione, que empuje, que realice, que financie».

