EntrevistaDominical Profesor Freddy Pérez: El territorio Esequibo fue entregado a Guyana por Chávez mediante el principio de Estoppel #17Dic

El objetivo del régimen al convocar, publicitar y llevar a cabo el referendo consultivo del domingo 3 de diciembre, fue presuntamente unir al país en torno a su liderazgo, para fortalecer el reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo, el cual pertenece a este país desde 1777 pero,que hoy está ocupado, en gran parte, por Guyana.

Fracasó rotundamente en ese intento, Nicolás Maduro y su cúpula, dice el profesor Freddy Pérez, quien fuera concejal y alcalde de Palavecino, diputado del Consejo Legislativo y hoy coordinador regional de formación política de la organización política Futuro, quien ha hecho un análisis de la mencionada consulta y sus consecuencias. Y al ser entrevistado por El Impulso afirma que el territorio Esequibo fue entregado al gobierno guyanés mediante el principio jurídico anglosajón de Estoppel, que forma parte del Derecho Internacional.

Posición del régimen

Indica el profesor Pérez que para el régimen de Maduro el referendo fue:

Un triunfo histórico y de una participación nunca vista en eventos similares en el mundo. Por lo tanto, se siente o se hace parecer legitimado y con todo el poder otorgado en la consulta para tomar todas las medidas que crea necesarias para lograr sus objetivos: mantenerse en el poder y aniquilar a los dirigentes opositores, todo ello en un contexto patriótico de defensa de la soberanía y del territorio. En consecuencia, desde el día siguiente al referendo consultivo el régimen, el partido de gobierno, la casta militar y, en fin, todo el Estado puede hacer toda una serie de acciones para subir su nivel político y buscar recuperar el control social y político sobre la población. Las acciones deberán tener un tono confrontacional tanto interno como externo. La creación de un ambiente de guerra será necesario para su propósito.

La trampa que fue montada

La elevada abstención que hubo en el mencionado referendo se debe a que la gente entendió que esa consulta no era para reafirmar nuestros derechos por el territorio Esequibo, explica. Solo era una trampa que montó el gobierno con propósitos muy claros:

Recuperar su base social y política pulverizada por el evento de la Primaria opositora del 22 de octubre pasado. Pensaba recuperar su arquitectura electoral. Construir un enemigo externo, para unir a los venezolanos en función del nacionalismo y del patriotismo. Son las mismas banderas que utilizó, en 1.982, el dictador argentino Leopoldo Fortunato Gaitieri cuando intentó recuperar las islas Malvinas, en posesión de los ingleses desde 1833. Instrumentalizar dicho referendo a través de procesos administrativos y judiciales para inhabilitar a opositores que no votaron o acusar de traición a la patria a otros. Poder decidir la suspensión de las elecciones presidenciales al ver irreversible la pérdida del poder. Para ello se apelará a una confrontación con Guyana para decretar los Estados de Excepción o Conmoción y, en consecuencia, suspender dichos comicios hasta tanto se resuelva el conflicto sobre el territorio en reclamación.

Lo ocurrido

En su análisis, el dirigente político señala varios aspectos resaltantes que deben ser tomados en consideración en relación con los resultados de la consulta:

La mayoría de la población electoral no asumió la narrativa patriotera. Intuyó que todo era una gran farsa montada por Maduro y su gobierno, para tratar de seguir en el poder. Quedó demostrado el cansancio al hartazgo de la élite política. La posición de la candidata opositora María Corina Machado de que “la soberanía se ejerce, no se consulta;” fue un factor que influyó fuertemente en los dos puntos anteriores. Se pudiese observar una relación directa entre la masa y la lìderesa. La abstención del 90 por ciento hace ver que el gobierno perdió el control social y político de sus electores tradicionales. No pudo el gobierno y su partido llevarse ni tres millones de votantes, a pesar de la utilización de sus acciones perversas e inmorales como el chantaje, la extorsión, la amenaza a funcionarios públicos y a “beneficiarios” de bolsas de alimentos, bonos, pensiones o cargos públicos. En la práctica, el referendo consultivo se convirtió en un referendo revocatorio contra Maduro y su elite, porque no tuvo el apoyo que esperaba. Al comparar la elección primaria que, a pesar de las dificultades que se le presentaron, tuvo mucha afluencia espontánea con el referendo consultivo, cuyos centros de votación estuvieron desolados y se prorrogó la jornada electoral, se refuerza la percepción de que el gobierno de Maduro no tiene fuerza, ni poder de convocatoria.

Lo que no se puede ocultar

¿Se puede fortalecer el reclamo cuando se le pregunta al votante si está de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, precisamente, en momentos en que esa instancia es la que debe decidir jurídicamente ese delicado asunto y la defensa tiene que hacerla ante ese tribunal?

Imposible. Y es imposible fortalecer el reclamo porque Venezuela tiene la obligación de asistir a mostrar nuestros argumentos históricos y jurídicos precisamente ante la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo establecido por las Naciones Unidas para en el último extremo resolver una situación de esa naturaleza.

¿No fueron muy mal formuladas esas preguntas del referendo consultivo?

Las preguntas han debido ser hechas en función de la defensa del territorio esequibo o de los argumentos venezolanos. Pero, tuvieron el sentido de tratar de coartar a todos los venezolanos en función de un objetivo político del gobierno; es decir, fue una simulación de la defensa de la soberanía. Lo que tenía el referendo en el fondo era copiar la actuación del dictador Gaitieri, de la Argentina, en 1982, cuando invadió Las Malvinas y pretendió con esa incursión recuperar la popularidad frente a la crisis que padecía la población de aquel país. Es la misma receta que quiere aplicar el señor Maduro con el referendo. El problema es la esencia y la naturaleza de lo que se trata. No hay que desviar la atención. Un gobierno que ha mentido todos estos años y, además, controla el sistema judicial es imposible creer que vaya a tomar acciones que por principio de Estoppel ha inducido a que la contraparte, como en este caso es Guyana, asuma una conducta de posesión del territorio Esequibo.

¿Me puede explicar que este gobierno ha aceptado en forma complaciente que Guyana haya tomado el total control de la zona en reclamación y que ahora está simulando una defensa de ese territorio?

Cuando el entonces presidente Hugo Chávez, en el 2004, dio luz verde en Georgetown, la capital de Guyana, para que el gobierno guyanés licitará obras, permitiera hacer inversiones y se hicieran explotaciones en el territorio esequibo, estaba accediendo al principio anglosajón de Estoppel. Fue así como se inició el desarrollo del mencionado principio del Derecho Internacional, el cual precisa que un Estado da por conducta, por declaración, da por escrito o por silencio, que otro Estado pueda hacer lo que proyecte en una zona en discusión. En otras palabras es como decir que Guyana puede desarrollar el territorio Esequibo y ya no me puedo echar para atrás porque por el principio de Estoppel, ya fue entregado ese territorio. Y lo que digo está archivado en diversas partes del mundo porque pronunció sus palabras en una rueda de prensa de carácter internacional y así consta en los diarios venezolanos como guayaneses de ese entonces. Lo que usted está diciendo es muy grave porque se refiere a la entrega del territorio que ha estado en reclamación y sobre el cual se ha hecho un referendo consultivo, que en su opinión es una simulación de defensa. Es la peor situación que ha sucedido. Durante casi un cuarto siglo de la diplomacia bolivariana se entregó el territorio esequibo. Pero, ahora, por la coyuntura política que tiene el gobierno, que sabe que está perdiendo inexorablemente el poder, pretende, entonces, plantear lo del esequibo como un asunto nacionalista y patriótico para tratar de salvarse y, con ello, continuar en el poder.

Pero, los venezolanos debemos tener claro que, fundamentalmente de los derechos que tenemos desde 1777, cuando se creó la Capitanía General de Venezuela, ese territorio nos pertenece por el principio del Utis possidetis iuris (como poseéis de acuerdo con el derecho, así poseeréis). Desgraciadamente, el presidente Chávez, como ya referí, en el 2004 entregó ese territorio. Recuperarlo va a depender de las acciones de un gobierno serio, responsable y con una política verdaderamente de Estado en función de preservar la soberanía territorial. Pero no de este gobierno, que ha dejado al ELN y a los grupos disidentes de las FARC actuar como éstos quieren en la frontera con Colombia. Mal puede, entonces, hablar de soberanía territorial cuando ha permitido la aplicación del principio de Estoppel en una vasta zona en reclamación. Eso es lo que no se puede ocultar.

¿Cuando usted habla de la diplomacia bolivariana la responsabiliza de la entrega de la zona en reclamación y, de hecho, se está refiriendo directamente a Maduro, que fue canciller de Chávez en el momento en que éste estuvo en Guyana?

Exactamente. Él tiene responsabilidad junto con todos los que han estado en la cancillería. Y hay que recordar que en el 2012, el presidente Chávez, en una rueda de prensa, junto con el canciller Maduro establece que frente a Guyana no hay una controversia, sino que acusa al imperio yanqui que quiere hacer pelear a Guyana y Venezuela. Para el gobierno bolivariano por cuestiones de ideologías y alianzas se dejó hacer lo que quería Guyana y proporcionarle ayuda a los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), dentro de la cual está Guyana, para tenerla a favor de Venezuela en la estrategia geopolítica que venía desarrollando el presidente Chávez a nivel latinoamericano y, en general.

De aquel entonces a ahora tenemos como consecuencia que de las nueve provincias de Guyana, seis están en el Esequibo, en la zona en reclamación. Y surge una pregunta que amerita respuesta oficial: ¿Es que el gobierno chavista-madurista no se había enterado de que en la política administrativa de Guyana se habían conformado seis regiones dentro del territorio en reclamación? La respuesta deben darla la cancillería y el propio Maduro, quienes se ufanan de un referendo consultivo que fue un fracaso.

Debemos también señalar que Guyana venía desarrollando una política de nacionalidad e identificación de los nativos, de los naturales, así como de los que poblaron ese territorio Esequibo con una identidad cultural. ¿Por qué no se estuvo pendiente de lo que allí sucedía? Sencillamente, porque no había la intención de recuperar ese territorio.

Usted ha dicho que el gobierno venezolano busca llamar la atención sobre un enemigo externo, pero, además de señalar a la Exxon de los Estados Unidos, hay otros países participando en la explotación de las riquezas en el territorio en reclamo.

Ahora se enreda la situación porque todo entra dentro de los intereses geopolíticos de países o potencias que de alguna manera están generando inversiones en la zona. El extractivismo de petróleo, gas, minerales es de gran apetencia de los grupos inversionistas. Allí no sólo están la Exxon y otros inversionistas yanquis, sino también los chinos, quienes son aliados del gobierno venezolano.

¿Por qué no se refieren a los chinos y a otros inversionistas?

Porque el gobierno se encuentra en una burbuja de mentiras. ¿Por qué el gobierno cuando nombra a la Exxon no dice los nombres de los socios en la exploración y explotación de petróleo y gas en esa zona? Y no lo dice porque allí están los chinos, que son los socios de la Exxon. Eso deja al descubierto que todo es un mamotreto y una burbuja de mentiras en lo que se pretende hacer ver como defensa de la zona en reclamación. Que simplemente es una simulación de defensa de la soberanía, pero que en realidad lo que existe es como un encantamiento de serpiente.

Usted en su análisis se refirió a la aniquilación de dirigentes políticos y ya el Ministerio Público ha actuado contra cuatro personas que tienen vinculación con María Corina Machado y los cuales han sido acusados, entre otros delitos, de incurrir en traición a la patria.

A partir del 4 de octubre el gobierno tiene una caja de herramientas políticas y judiciales, las cuales va a utilizar de acuerdo a sus objetivos concebidos. Habrá inhabilitados, serán llevados presos los que considere el gobierno que deben estar presos y más allá de esas medidas podría llegar a suspender las elecciones. Porque éste es el objetivo final y por eso hablan de los diez millones de votos cuando en realidad no llegaron a tres millones el número de votantes. En el país han pasado dos hechos importantes: el primero, la celebración de la Primaria, que el gobierno no quería que se diera y su resultado fue extraordinariamente arrollador porque la gente concurrió masivamente; y el segundo fue el del 3 de diciembre, para el cual el gobierno hizo lo posible e imposible para que la gente acudiera a votar y los centros estuvieron desolados. Si alguien está claro en este momento es la mayoría de la masa electoral venezolana, la gente de a pie, más que los intelectuales, jurisconsultos, sabihondos. Esas personas que están pasando hambre, los jubilados y pensionados que apenas perciben tres dólares mensuales, los trabajadores que tienen un salario mínimo de 130 bolívares que no contribuirán para nada en sus prestaciones sociales, y en fin todos esos seres humanos que se encuentran en lo que llaman los politólogos en un nivel de hartazgo. El gobierno está harto de un gobierno a tal punto que los propios chavistas quieren salir de Maduro. Como el gobierno sabe que está extremadamente débil es más peligroso porque pudiese presentando una situación, a sabiendas que es inexorable la pérdida del poder político, se pudiera radicalizar el autoritarismo del gobierno y llegar a lo que los politólogos denominan autocracia cerrada. Porque al día de hoy no hay posibilidad de transición a una democracia plena.

¿Qué opina de la designación del general retirado y diputado de la Asamblea Nacional Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba y la creación del estado Guayana Esequiba, para el cual ya se ha anunciado la cedulación de sus habitantes y, naturalmente, incluirlos en el Registro Electoral?

Eso es como dicen los abogados litigantes: inoficioso. ¿La autoridad única está en el Esequibo? No, está en Tumeremo, en el estado Bolívar, Venezuela. Y lo del nuevo estado nos hace preguntar: ¿Está Venezuela en capacidad de asumir ese territorio? Porque lo que hay ahora está en territorio venezolano, incluyendo la Zona de Desarrollo Integral. Aquí se cumple el viejo refrán de que es más la bulla que la cabuya. Es una simple propaganda. No se recupera la Guayana Esequiba borrando las rayitas negras del mapa de papel o haciendo designaciones y creando un estado en un territorio donde habitan 123 mil guayaneses, ninguno de los cuales habla castellano y que ninguno quiere ser venezolano. Ese es un problema grave. Y el tipo de engaño del gobierno se hace a través de una propaganda para generar conflictos en función de crear las condiciones para mantenerse en el poder. Eso es lo que no hay que perder de vista.

