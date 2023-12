Pedro Pérez, voz de la banda “PP´s” #26Dic

Por: José Luis Mata

“El New Wave está de moda otra vez, gracias al revival de los 80s”

La música Punk nace en el Reino Unido en la década de los 70s, como protesta debido al desempleo y a la difícil situación económica que vivía dicho país para aquel entonces. Con la llegada de la música Disco, a finales de la década del setenta, y el uso de sintetizadores, comenzaron a surgir nuevos estilos musicales, nacidos de las cenizas del Punk: el gótico, el synthpop, los nuevos románticos y el new wave. Este último, tenía más cercanía con la música pop, que con la rebeldía y agresividad del Punk, y su intención no era más que hacer bailar y divertir, a quien lo escuchara. Bandas españolas fueron las primeras en grabar temas new wave en nuestro idioma, entre los años 1978/1979, debido a la cercanía geográfica con el Reino Unido. Agrupaciones como Kaka de Luxe, Alaska y Los Pegamoides, Radio Futura, Nacha Pop, entre otras, formaron parte de un movimiento al que llamaron “La Movida”, que no solo abarcó la música, sino también la estética y hasta el cine. En América Latina, Argentina lideró el movimiento New Wave, cuando Raúl Porchetto editó los discos “Metegol” y “Television” en 1980. Luego le siguieron Virus, Soda Stereo, Sumo, Daniel Melero, Miguel Mateos y Los Abuelos de la Nada. Este estilo tuvo gran éxito a mediados de los ochenta, pero terminó con las muertes lamentables de Federico Moura de Virus y Miguel Abuelo de Los Abuelos de la Nada, ambos en 1988; y de Luca Prodan de Sumo en 1987 en Buenos Aires.

- Publicidad -

New Wave a lo venezolano

Hasta finales de los 70s, en Venezuela imperaba el Rock Sinfónico y el Rock Progesivo, aunado a bandas de Hard Rock, que integraban la movida musical venezolana, repartida entre las ciudades de Valencia y Caracas. Con la llegada de los 80s, alguna de estas bandas se “pasaron” al rock pop o se volvieron más “comerciales”, con la intención de adaptarse a la nueva década y adaptarse a los nuevos estilos musicales, que estaban naciendo para aquel entonces. Las agrupaciones Tempano y Aditus se alejaron del Rock Progresivo, para experimentar con el New Wave, pero el precursor de dicho movimiento fue Pedro Pérez y su banda PP’s (Pedro Pérez Show). A diferencia de los antes citados, PP´s era como la versión latina de Talking Heads, y los shows de la banda eran hipnóticos, ya que tanto la estética, como visualmente, no tenían nada que envidiar a las bandas New Wave del Primer Mundo. Aún muchos recordamos las actuaciones en televisión de su vocalista, ataviado con pantalones dorados y lentes oscuros, saltando de un lado otro y moviéndose al ritmo de algunos de sus temas. Con la llegada de los 90s, el New Wave dejó de ser popular y muchas bandas desaparecieron, mutaron o se mantuvieron con los años, como fue el caso de PP´s. El Impulso conversó con Pedro Pérez, voz líder de la banda, quien nos contó desde su encuentro con Warhol hasta detalles de su nuevo disco.

-. Vienes de una familia que estuvo relacionada con el arte, ¿fueron ellos tus influencias más directas o se las atribuyes a otros que te llevaron a ser artista?

– Mi madre era cantante en una Europa prohibitiva, específicamente en la España de Franco y no pudo seguir más. Sin embargo, siempre cantaba en casa, aquí en Venezuela, en las fiestas, en los viajes por carretera y nos ponía a cantar todos juntos, en especial a mi tío que tenía voz de tenor y a mi desde que yo tengo uso de razón. Definitivamente ella fue una gran influencia y una maestra para mí. A los 13 años de edad empecé a escribir una ópera Rock llamada: «REFLEXIÓN», sentado y sin parar, por horas, en mi vieja máquina de escribir, mi padre se quedaba extrañado por esa pasión por la música. Esto me hace pensar que la verdadera influencia la lleva uno en la sangre. También el director de teatro musical Levy Rossell, fue una gran influencia a mis 16 años de edad cuando trabajé con él en la obra: «El Viejo Ebenezer» (The Old Scrooge).

-. Tu biografía señala que tu primera banda la formaste en 1977 en San Francisco, Estados Unidos, ¿qué estilo de música tocaban?

-. Era de género Rock, con estilo New Wave y se llamaba: «Nuevos Robots». Anteriormente, había formado la «Latin Jazz Band» en Montreal, Canadá, a comienzos de 1976, con la cual mudé a San Francisco en el verano de 1977. Y lo de la mudanza fue porque había una tienda de ropa en San Francisco, llamada”Stage Clothing” que me gustaba mucho. La tercera vez que la visité, el dueño me preguntó: ¿tú eres el director y cantante de la «Latin Jazz Band»?. Al responderle que sí, seguidamente me ofreció algunas prendas sin costo alguno, con la condición de tomarme algunas fotos para promocionar su tienda. Yo tenía el cabello un poco largo para la época y me dijo: de ahora en adelante, te lo vas a cortar y tu banda se va a llamar “Nuevos Robots”, yo voy a ser tu manager y productor. Me fui a casa boquiabierto y así fue como todo comenzó. El productor se hacía llamar Luther Blue, también manager de una banda de Nueva York conocida como “Indoor Life”.

Los “Nuevos Robots” tocamos múltiples veces en el legendario Mabuhay Gardens de San Francisco y el en afamado “Savoy Tivoli”, como teloneros de bandas como: The Offs, Dead Kennedys, Nuetrinoz, Silvertone, C’est la guerre, Ultra Sheen y otras. Éramos todos amigos, incluso hicimos un jamming con algunos integrantes de Sex Pistols cuando fueron a San Francisco. Yo tenía 22 años de edad, para aquel entonces, y fue una experiencia inolvidable para mí. Pero en realidad todos, excepto Sex Pistols, éramos nuevos en el ámbito musical. En el Festival reggae del Savoy Tivoli abrimos para Third World, Jah Jah Children y UB40. Todo esto ocurrió hasta septiembre de 1980, cuando regreso a Caracas.

- Publicidad -

-. ¿Qué te lleva volver a Caracas de nuevo?

-. Yo regresé a Caracas, pero con la intención latente de volver a los Estados Unidos, para continuar mis estudios de cine, porque quería hacer un master, después de haberme graduado en el San Francisco Art Institute, con una licenciatura en cinematografía (B.F.A. in Film Making). La cuestión no se dio como yo pensaba y de inmediato me enganché con la movida musical de Caracas de la época, que por cierto, todavía estaba en pleno auge. Fue entonces cuando formamos la banda PP ‘S (Pedro Pérez Show).

-. ¿Por qué cuando decides formar la banda PP´s, optas por el New Wave y no por la música Disco o el Hard Rock que imperaba en la época?

-. Yo opté por el Rock New Wave ya que esto es lo que venía haciendo y era lo que imperaba en el mundo, para aquel entonces. De hecho, aquí en Caracas nos veían como «marcianos» cuando presenciaban nuestros conciertos en los 80’s, hasta que le agarraron el gusto y entendieron nuestro estilo. Llenamos las salas y poníamos al público a saltar y a bailar como locos. Poco a poco, logramos hacer una transición musical en el país.

La gente comenzó a vestirse diferente, otras bandas de Rock progresivo y otros estilos comenzaron a hacer Rock New Wave con sus gafas oscuras. Pienso que hicimos una transformación total en el país, en cuanto a la música se refiere. Un auténtico fenómeno social ocurrió en aquel entonces entre finales de 1980 hasta finales de 1985 en Caracas, Venezuela.

????????????????????????????????????

-. ¿Por qué no formaste parte de otra banda mítica venezolana, como lo fue “Témpano”, si audicionaste y quedaste como vocalista? ¿Lo descartaste por tu propio proyecto personal?

-. Yo audicioné con Tempano pero con una nueva propuesta: PP’S, cuyo nombre fue creado por el diseñador y productor de Tempano para aquel entonces. Témpano tocó como PP’S en unos cuantos conciertos al principio de su formacion y luego Pedro Castillo y yo nos abrimos paso y formamos el PP’S definitivo: Pedro Castillo (guitarra y coros), Victor Castillo (teclados), Ignacio Angulo (batería), Carlos Spósito (bajo) y Pedro Pérez (Voz Principal).

-. ¿Qué tiene el New Wave que no tienen otros estilos musicales? ¿Qué lo hace tan especial?

-. Contiene mucho que lo hace muy especial: sus ritmos bailables, sus vestuarios, las fusiones musicales tan ricas, su basamento Punk y el fenómeno NEW WAVE como tal en los 80 ‘s. Cuando hablo de New Wave Rock, hablo de bandas que tienen una configuración musical orgánica, que usan la batería, bajo, guitarra, teclados y voz. Tales como: Talking Heads, Blondie, The Motels, Ramones, The Tubes, The Cars y pare de contar. No me refiero a aquellas agrupaciones más electrónicas que sonaban más a música Disco que a Rock.

-. Con esto del revival de los 80s que muchos músicos aplican en la actualidad en sus composiciones, ¿crees que el New Wave también renacerá?

-. Si hay un revival de los 80’s en cuanto a los sonidos más orgánicos y analógicos que muchas bandas jóvenes buscan tener hoy en día. Pero no lo considero un revival del propio New Wave con el mismo nombre, sino más bien un parecido en cuanto al ritmo y sonido en general, que quizás deba llevar otro título de estilo musical, pero siempre dentro del género Rock.

-. En la biografía de la banda, se especifica que PP´s fue la precursora del New Wave en América Latina, mientras que la agrupación argentina “Virus” se atribuye tal título. ¿Cuál de los dos fue primero?

-. Nosotros PP’S no nos atribuimos nada por el estilo, pero sí lo hacen los escritores de libros de la historia del Rock como Felix Allueva, Eddio Piña, y algunos otros. Ellos nos atribuyen ese crédito como resultado de sus investigaciones. Por mi parte, y debido a tu pregunta, me puse a investigar un poco sobre los queridos colegas de Virus y noté que ellos mencionan en un documental haber publicado su primer LP en Diciembre de 1981. Mientras que PP’s publicó su primer LP con la disquera Limelight Records en junio de 1981. Entonces parece ser que el primer LP publicado de una banda de Rock New Wave Latinoamericana fue el del PP’S en Caracas, Venezuela. En cuanto a los conciertos y shows en vivo, pienso que Virus y PP’S iban paralelos.

-. ¿Cómo era la movida musical de los 80s? ¿qué tenía esa época de especial?

-. La movida musical en los 80 ‘s aquí en Venezuela, cuando llegué de los Estados Unidos, era un tanto atrasada con respecto a la pauta mundial. Aquí predominaba todavía el Rock Progresivo y el Heavy Rock. Después de la aparición del PP’S en la escena musical del país, varias bandas de Rock Progresivo, entre ellas, Aditus y el mismo Tempano, se cambiaron al estilo New Wave, al cabo de cierto tiempo de pensarlo y de la noche a la mañana, incluyendo las gafas oscuras. Lo mismo sucedió en otros países latinoamericanos, donde nuevas bandas aparecieron con el estilo e incluso, artistas de renombre también se cambiaron al New Wave. Por supuesto mucho después que Virus y PP’S comenzaran a promover el New Wave por primera vez en Latinoamérica .

-. Tuvieron la dicha de compartir escenario con grandes artistas de la época, ¿cuál de ellos te impresionó más y por qué?

-. Si, compartimos tarima con varias bandas de renombre internacional y las que más nos impresionaron fueron: XTC y Jools Holland & His Millionaires debido a su alta calidad musical y su puesta en escena.

-. Andy Warhol fue el padre del arte pop y de la movida pop de la Nueva York de los 60s, que tuvo repercusión hasta los 80s, fecha de su muerte. ¿Cómo fue tu experiencia de conocerlo y hasta de filmar una película con uno de sus pupilos: George Kuchar?

-. George Kuchar fue mi profesor de «Dramatic Narrative» durante 4 semestres de los 4 años de estudios en el S.F.A.I. Tuve la oportunidad de protagonizar dos de sus películas de cine en blanco y negro, filmadas en 16 milimetros., estas son: el cortometraje «Nocturnal Immaculation» y «One night a week», un mediometraje de 45 minutos. Ambos dirigidos por George Kuchar y coproducidos por su amigo y maestro, Andy Warhol, a quien me presentó en una fiesta. No sé por qué, pero Andy Warhol me dio una nalgada al despedirse.

-. Después de varios álbumes exitosos, el último , “Tercera Guerra Mundial”, se editó en 1984 y después PP´s reaparece en el año 2012 con el disco titulado “La Iguana”. ¿Qué pasó en el transcurso de este tiempo? ¿Por qué tantos años de silencio?

-. Después de nuestros 3 LPs en vinilo y hasta finales de 1985, en vísperas de grabar nuestro cuarto LP, la banda se disolvió por razones de fuerza mayor, los detalles podrán leerlos cuando se publique el libro del PP’S que es trabajo en progreso. Uno de nuestros últimos conciertos que hicimos fue en la afamada sala «Mata de Coco» de Caracas, en su inauguración y compartiendo tarima con Bernard Lavilliers de Francia. Desde el 1986 hasta el 2009, cuando empiezo a grabar el cuarto LP, esta vez en versión CD, me dedico a experimentar e investigar la música a fondo con mi banda del momento llamada DM-1, no deseaba tocar en vivo, ni publicar nada… solo descubrir nuevos sonidos y disfrutar plenamente cada uno de mis ensayos. Ya para el 2014 sale otro LP, grabado durante uno de nuestros conciertos, llamado “PP´s en vivo”.

-. Esta nueva etapa de PP´s tiene una nueva formación de músicos, ¿qué pasó con los originales? ¿qué aportan de nuevo estos muchachos?

-. Esta nueva etapa tiene nuevos integrantes, con una amplia experiencia musical y mucho talento, siempre en la búsqueda de la excelencia. Estamos ensayando con mucha pasión y cariño, gozando al máximo cada uno de nuestros ensayos. Ya grabando el primer single que forma parte de lo que sería la sexta producción discográfica. Con respecto a los integrantes originales, pues andan regados por el mundo, Pedro y Victor Castillo en Florida, Ignacio Angulo en Puerto Rico y Carlos Sposito, recientemente falleció (Q,E,P.D.)

Por lo tanto el PP’S queda conformado para este 2023 por:

Chapis Lasca (bajo y coros)

Claudio Leoni (batería)

Victor Mendoza (teclados y guitarra)

Raquel Garcia (guitarra)

Pedro Pérez Márquez (Voz principal)

-. Venezuela se ha visto invadida de reguetón y vallenatos, ¿cómo ves el futuro del rock local en el país?

-. Definitivamente el Reggaeton y otros tipos de música, como el vallenato que tu mencionas, han venido inundando la escena musical del país. El reggaeton diría yo que a nivel mundial, a pesar de su limitada creatividad de solo 2 teclas y su texto vulgar y ordinario. Después se presentó la pandemia y, desde entonces, ya habían muchas bandas de Rock jóvenes naciendo y otras con gran trayectoria. Hoy en día, aquí en Venezuela,, hay cientos de bandas de Rock de diferentes estilos pero no hay la infraestructura adecuada para albergar sus presentaciones y conciertos. Ha venido mejorando la movida con nuevos locales, que están abriendo sus puertas, pero que no llegan a ser los suficientemente rentables como para ejercer la música profesionalmente y que sea sustentable. Existen conciertos de Rock pesado y metal patrocinados por el gobierno, que son de entrada libre. Pero eso es otra tela que cortar.

-. Ahora los discos se editan en formato digital y se distribuye en plataformas en la Red, ¿extrañas la vieja usanza de grabación y promoción en formato físico?

-. ¡Por supuesto que extraño las publicaciones en formato físico! Bien sea vinilo o CD. Hoy día uno se siente con las manos vacías, una vez terminada la exhaustiva tanda de grabaciones para un larga duración, con unos 12 temas de contenido. Por esto, nosotros vamos a tratar de publicar en vinilo nuestro próximo LP, que estamos ya en sesiones de grabación y también pensamos agregarlo a las plataformas digitales, para que de esta forma, no sentirnos tanto como si estuviéramos en las nubes solamente.

-. La música de The B-52´s tiene letras eclécticas, las de Devo son graciosas, las de Virus son de corte romántico, mientras que las de PP´s son existencialistas, ¿acaso son así para marcar una diferencia?

-. Algunas son existencialistas y otras más sencillas, con el simple objetivo de hacer mover las caderas del público. En realidad nuestras letras, responsabilidad que recae sobre mi persona, nacen de diferentes fuentes de inspiración, acorde a las vivencias del momento. Algunas más complejas que otras, siempre con un pequeño toque de buen humor, sin dejar de mencionar aspectos existenciales que a todos nos conciernen y sin olvidar nunca que, a todos o «casi todos» nos encanta «bailar».

-. Preparan nuevo disco y un tour que, posiblemente, los traiga a la Argentina, háblanos un poco de ambos proyectos, ¿cuántos temas tiene el álbum? ¿algunos nombres de las canciones? ¿Dónde inician el tour?

-. Estamos en proceso de preproducción de un larga duración con 12 temas, entre ellos: «El Perro de la Ciudad», «Don Reggae» y «Rock n’ Rolly», entre otros.

Por ahora el tour comienza en Caracas con la intención de continuar por Latinoamérica, en especial Argentina, Chile, Colombia y México. También se anda preparando una segunda fase por diferentes ciudades de España y, posiblemente Italia, Francia y Alemania.

-. Compartiste escenarios con grandes músicos, has grabado juntos a los grandes de Venezuela y hasta te codeaste con artistas de la factoría Warhol, ¿algún otro sueño por cumplir?

-. Si, mi sueño a cumplir es «seguir soñando», seguir haciendo aquello que tanto me apasiona: la música. Y por supuesto, tocar no sólo en Venezuela, sino también en otros países, ¿y por qué no también en Buenos Aires en el verano 2023-24?. ¡Así que nos veremos en Argentina!

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí