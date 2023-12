Son titulares jueves #28Dic

Reportan mega bajón eléctrico en varios estados de Venezuela

SNTP denuncia que la DGCIM impidió cobertura periodística tras derrame de petróleo en playas de Puerto Cabello

Se desconoce la cantidad de hidrocarburos derramada en playas de El Palito .

Dgcim prohibió a periodistas cubrir derrame en El Palito y ordenó borrar material grabado

El chavismo intenta silenciar un derrame petrolero en una de sus mayores refinerías

OVP presentó informe: El pranato se consolidó durante gestión de El Aissami e Iris Varela

Este es el diciembre más caluroso en 30 años y se espera que la temperatura suba en 2024

Gobierno entrega dos bonos en la última semana del año 2023

Contadores públicos sugieren exonerar el ISLR a personas naturales y exigen publicación del calendario tributario

San Benito recorre 13 kilómetros de procesión en las calles de Cabimas

Denuncian que el estado de salud del preso político Hernández Da Costa es grave.

Familiares denunciaron que funcionarios confiscaron objetos personales a presos políticos de la DGCIM.

Familia de coronel detenido en la Dgcim desde hace 13 días exige fe de vida. El padre del coronel activo Carlos Jesús Sánchez Vásquez dijo que están devastados por no tener noticias del militar, a quien dicen se le acusa de traición a la patria.

Delsa Solórzano: «Mientras haya presos políticos no me voy a conformar con un acuerdo mediocre»

Abatidos 4 delincuentes y 3 detenidos de la Banda del Tren del Llano en Apure

Renuncias masivas y despidos en el principal hospital de Paraguaná «Doctor Rafael Calles Sierra», ubicado en la ciudad de Punto Fijo, luego de que se diera a conocer la renuncia de la directora Mayerling Yánes y todo su equipo de trabajo. cuando se iniciara una investigación para verificar denuncias e irregularidades dichas por pacientes, familiares y trabajadores del mismo recinto.

Ataque armado en el Zulia en un evento, dejó al alcalde de Miranda dejó dos muertos y 17 heridos

Luego de siete años de ausencia Avianca volará la ruta Bogotá-Caracas

Jubilados del Ministerio de Transporte protestan este 27 Dic para exigir reivindicaciones

Iglesia católica investiga a sacerdote de Guárico por acusaciones de abuso sexual

Roberto Marrero asegura que el 7 de octubre de 2012, Chávez ordenó liberar a todos los presos políticos, resultando evidente que Chávez, quien se sabía desahuciado, había entendido que su revolución había fracasado y por ello buscaba su propia redención bajando la conflictividad que no sólo acabó con su revolución sino con su propia vida.

Chávez apareció el 8 de diciembre dejando a Maduro a cargo y más nunca lo volvimos a ver, hoy todos son presos de Maduro, los policías del 11 de abril, los hermanos Guevara, y la extensa lista de presos políticos.

CIDH presentó informe contra el régimen de Maduro por la «Masacre de El Junquito»: le asigna responsabilidad e impunidad en ejecuciones extrajudiciales de Oscar Pérez y otras seis personas en 2018

Control Ciudadano: Casi un mes y no hay nada oficial sobre el decreto que crea la Zodi Guayana Esequiba.

Luego del dinero gastado en un referéndum, aparentemente quedamos peor que antes.

Cashea, la plataforma convertida en el salvavidas de los venezolanos

Al menos 34 migrantes venezolanos detenidos en su intento de ingresar en lancha a Curazao

El salario mínimo en Venezuela se estancó en 2023 en menos de 4 dólares

Reportan sismo en Falcón durante la madrugada de este 27 Dic

La CIDH rechazó la «persecución penal» contra «dirigentes opositores» en Venezuela que busca «obstaculizar» la participación política.

Intervenciones de las cárceles de Venezuela dejaron más dudas que respuestas

Vuelve a notarse un incremento de peatones por el puente Simón Bolívar

Observatorio Social Humanitario: La creciente migración venezolana es una realidad ignorada

Gonzalo González, asegura que Calificar la liberación de Alex Saab como una traición de Biden y una gran victoria de Maduro peca de simplista

Es comprensible la molestia y el desagrado, pero esas emociones no pueden ser las que guíen la respuesta y la acción política del campo democrático ante el hecho.

Lo acertado en el caso que nos ocupa es entender que se está en presencia de un acto más de la construcción de un proceso cuyo objetivo es sentar las bases para una transición hacia un nuevo régimen mediante elecciones libres.

Luis Rati se disculpa ante Villarroel por sus infundios contra la Cruz Roja. Tratando de prevenir una demanda ante sus infundios y su temeridad

Periodista Alejandro Marcano se retracta públicamente tras ser demandado por difamación por Laura De Rosa

Denuncian que PDVSA no existe, solo produce 750.000 b/d, 60% de Equipos fueron vendidos como chatarra, 75% de productos derivados desaparecieron (Pequiven). Los derrames petroleros son cosas cotidianas, y ya no existe mano de obra calificada ni certificada. Solo personal Obrero.

PDVSA clasificó en 1999 posición número 23 entre las 500 empresas más grandes del mundo, hoy es la Nro 76.

La Faja Petrolífera ya no es nuestra, el 68% de las concesiones está en manos extranjeras.

La producción se va a China y Rusia para pagar deudas.

Ya no existe ganancia en las operaciones externas de mercado. Solo regalo a los aliados políticos y gastos operacionales.

La crisis de los servicios públicos, y el hambre, han dejado sin efectos los discursos intimidatorios del gobierno de Maduro hacia los trabajadores de la administración pública y beneficiarios de sus programas sociales.

El dólar paralelo sobrepasa los 39 bolívares. El precio del dólar BCV se ubicó en 35,78 bolívares por cada divisa norteamericana.

BCV realizó una intervención cambiaria de 100 Millones de dólares en el cierre de 2023

¿Cuándo se conocerá la decisión del TSJ sobre la candidatura de María Corina Machado?

Unas 250 hectáreas se vieron afectadas por el incendio en el parque Henri Pittier

Nace un bebé danta en la reserva ecológica Guáquira

Entrega de muñecos de Maduro y Cilia a niños vulnerables de Táchira generó contundente rechazo

INTERNACIONALES

Las tropas de las FDI han descubierto un nuevo túnel de HAMAS dentro y alrededor de múltiples hospitales dentro de Gaza

El Hospital Rantisi es simplemente otro bastión terrorista utilizado para conectar y transferir terroristas y armas por toda Gaza, para ser utilizadas contra los israelíes.

Erdogan compara a Netanyahu con Hitler por su «crueldad» en Gaza.

Netanyahu responde a Erdogan: «Es la última persona que puede predicarnos moralidad»

Israel aseguró que 22 de los 129 rehenes aún cautivos en Gaza están muertos

Rusia advierte a Japón sobre el suministro de misiles Patriot a Ucrania: «Conllevará graves consecuencias».

Gobierno de Milei impulsó una ley para declarar amplia emergencia económica hasta finales de 2025

Turistas quedaron atrapados en un teleférico a más de 300 metros de altura en Colombia

Se registró un sismo de magnitud 4 al norte de Perú

Blinken visita México en busca de medidas para frenar la migración

Una masiva caravana de migrantes avanza por México hacia Estados Unidos mientras se aguarda la reunión de Antony Blinken con López Obrador

Corte de Michigan rechaza recurso para impedir que Trump sea candidato

Capturan a primo de alias Otoniel, uno de los narcos más buscados del Clan del Golfo en Colombia

La justicia de Putin negó la candidatura presidencial a una ex periodista que pide la paz en Ucrania

Alcalde de Nueva York restringe la llegada de nuevos autobuses con migrantes

EEUU libera última ayuda militar a Ucrania sin aprobación del Congreso

Al Qaeda relanza su revista «Inspire» con amenazas de nuevos ataques contra Nueva York.

El Gobierno de Milei impulsó una ley para declarar una amplia emergencia económica hasta finales de 2025.

Frente opositor de Argentina rechaza proyecto para otorgar poderes extraordinarios a Milei



Milei creará un impuesto especial con el nombre del ministro de Economía que expropió YPF a Repsol y que le costó miles de millones al país.

Gobierno de Brasil aumentó el salario mínimo un 6,8 %

Kim Jong-un ordenó al ejército de Corea del Norte acelerar los preparativos de guerra y aumenta la tensión con Occidente.

La gasolina venezolana es regalada a Cuba, y se les vende a los cubanos más barata que a los venezolanos .

Cuba legaliza la eutanasia para pacientes terminales

Ventas navideñas en EEUU aumentaron a pesar de desafíos económicos

Asciende a más de 42.000 el total de muertos por armas de fuego en lo que va de año en EEUU

El buque de guerra HMS salió de su puerto natal de Gibraltar a principios de diciembre y actualmente está en Bridgetown, Barbados. No descartan una visita oficial a Georgetown.

Detuvieron en Brasil a Diego Marset, el hermano del narcotraficante uruguayo prófugo de la Justicia

Las tarifas hoteleras se dispararán hasta casi un 500% en París durante los JJ.OO.

Brasil crece y ataja la inflación, pero dispara su déficit en el primer año de Lula

Las intensas lluvias comienzan a causar inundaciones y desbordamientos en Perú

Aeropuerto de Miami rompe récord histórico con 190 Mil pasajeros diarios durante navidad

«Berlín»: la anticipada precuela de La Casa de Papel llega a Netflix el 28 de diciembre

All I Want for Christmas mantiene su dominio en la lista Hot 100 de Billboard

Mickey y Minnie Mouse pasan al dominio público 95 años después de su creación

Muere a los 94 años Gaston Glock, el inventor de una de las pistolas más famosas del mundo

Fan que murió en show de Taylor Swift en Río de Janeiro sufrió agotamiento por calor

Hallan muerto a un actor de la película ganadora del Oscar en 2019, ‘Parásitos’. Lee Sun-kyun, al parecer se habría suicidado tras inhalar monóxido de carbono

Joan Manuel Serrat cumple 80 años y deja una huella indeleble en la música

Expertos descubrieron 29 geoglifos antiguos en cerros de Nasca, en el sur de Perú

New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por violación de derechos de autor

Nicolas Cage dice que hará “tres o cuatro” películas más antes de retirarse del cine

DEPORTES

Carlos Pérez es el Jugador de la Semana de la LVBP: El carabobeño fue la bujía de los Bravos para acariciar la clasificación al Round Robin

Cristiano es el máximo goleador de 2023 en duelo ante Benzema

Relatora ONU critica reforma legal en EEUU para integrar personas transgénero en deporte

LaLiga pide al Tribunal de Justicia Europea que rectifique y aclare su comunicado sobre la Superliga

Cristiano Ronaldo brilla en el reencuentro con Benzema: Doblete en la victoria del Al Nassr

El portero venezolano Alain Baroja es fichado por el fútbol boliviano

NBA aprobó la venta de los Dallas Mavericks a la familia Adelson, magnates en Las Vegas.

Tenis. Alcaraz vence a Djokovic en la exhibición de Riad.

