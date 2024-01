OPINIÓN Diarios de Porlamar: El Ojo del Huracán (Parte 4) #1Ene

“Las pasiones son como los vientos,

…que son necesarios para dar movimiento a todo,

…aunque a menudo sean causa de huracanes”.

Bernard Le Bouvier de Fontanelle.

“La verdad levanta tormentas contra sí…

…que desparraman su semilla a los cuatro vientos”.

Rabindranath Tagore.

“Nosotros somos como los árboles y nuestros problemas como las tormentas.

Y las tormentas hacen que los árboles tengan las raíces más profundas”.

Anónimo.

Cuando el Viento Resuena, Truenos Trae.

El muchacho entró como un huracán al salón diciendo: ¡Todo nos salió mal y estamos buscando a quién asuma la culpa! De los nervios, eché a reír. Pegué un salto, y le dije ¡rodilla en tierra, nadie salta, vinimos juntos y también nos vamos juntos! Mi esposa, de la cocina, me reprende: ¡Deja la broma y ven ayudar con los platos, caray!; Estábamos en casa, en un día normal, pero afuera, en otro sitio, alguien recibe un disparo, disipado en la protesta.

En la emisora, la voz sonaba a peligro, y a dificultad… Resistimos, el ojo del huracán. Lo hemos hecho por 5 lustros. Vientos de ofensiva, perforan el aire, y huele a leguas, el gas lacrimógeno, el clamor inconforme, la cólera por la paz y la elección y de los que le suena a cárcel. No hay duda de quién es el camorrista; tampoco hay duda, que el sitiado actúa en consecuencia, sin poner otra mejilla; la ha puesto exagerada por incontable tiempo al recibir tanta bofetada abusiva, casi sin quejarse… seguiremos informando…

Las cartas estaban echadas, los muertos serán la muestra a cuantificar, al final, nada halagüeño, el total, será la suma de los miedos, en un solo costo de almas perdidas. He oído el sonido del combate disparar desde el balcón cual cowboy que se resguarda del indio que responde con tirria y un rencor armado. Los plomos no son, los zapatos de Manacho, acaso un recado al vacío. La gente es aparente, la bala jamás. No sirve otra defensa, que el sentido común y consejos Sun Tzu, como guarnición recomendable. El muerto no puede defenderse y en el edén, la corte no levanta expediente contra ningún agresor. No hay caso entonces.

El Trueno Plácido.

Se estira la pata, una vez por persona, y tenemos un solo turno al bate, si te vas al riesgo del pugilato, in fight. Para no darme de cuerazos, hago la reflexión que sitia a la razón. ¿Cómo hacer?, ¿Quién acudirá a ayudarnos?; asiste en tono aturdido, el chapulín colorado y el genial Roberto Bolaños, que pasó la charca, y allá, no hay médium para consultar al Chavo del 8. Así enteramos, que, Nicolás Girafales, no pega una, que el gordo Cabello Barriga, está agitado con el Mazo Dando, y su bemba colorá, y que la primera combatiente Doña Florinda Flores, la Doña Bárbara de Miraflores, la encandila, el níveo periquito de Kiko Villagrán.

Da miedo examinar, la bola de cristal. Mirar al futuro. Ver, lo que nos espera. Pensar, en los hijos que vendrán, y los que hecho trizas, se fueron o nos instarán, por qué así, dónde inició la tragedia. En cuál deslave, se fue ésta nación ¿Cuánto turbión tendremos que capear, para nunca más volver a la vida que valía y que dolorosa, escapó como la brisa entre juncos? A esta hora, no revienta solo la gente, muere toda la cosecha demócrata del país, mientras, el ojo pelado del tirano banderas y centro del huracán, se niega a quedar ciego e intenta de todo, para dejarnos invidentes y desviarnos de la realidad con su proceso social nada bonito.

No obstante, el margari-ñero, elogia a Manuel Plácido Maneiro, quien un 4 de mayo, invocó en La Asunción, al pueblo local, para incorporarse a la declaración de Independencia. Primera provincia, en adherirse en una Junta de Gobierno, que después imitarían, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida. Fecha propicia para recordar, la gesta emancipadora, esa vez, tormenta que sirvió de ojo avizor, para distinguir una república sin adjetivo.

La que salvaremos, liberadores del yugo, si logramos sufragios limpios y revisables, hasta que el ojo de tifón, anti natura, espurio, apócrifo, del proceso robo-ilusionario o robo-ilusorio, obedezca la constitución, y salga del coroto, sin más derramamiento de porvenires en el ínterin. Votemos “No” al desfalque nacional y a la devaluación de la calidad de la vida. Venezuela espera por sus hijos naturales, y por esa naturaleza sencilla de sus pobladores.

Feliz Navidad, a los ñeros, y a todos los criollitos de buena fe, y Próspero Año New.

Marcantonio Faillace Carreño

