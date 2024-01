OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Orgulloso de ser venezolano y larense #4Ene

Doy gracias a Dios por haberme dotado de la virtud, de admirar y amar, de ser un trabajador a tiempo completo, respetando y haciéndome respetar, por medio del amor y la convivencia, cada día sumando más amigos y aliados, esto como una obligación por razones de salud y la paz que siempre me acompaña y al tener estas dos lo demás se consigue con fe, ética, creatividad, esfuerzo, no con la aplicación de los taimados que se suman a la ley de menor esfuerzo, esto me hace ser feliz porque nadie de mi familia y el gran conglomerado de mis amigos que son muchos no sufren de este síndrome, me acompañan y actúan como esperamos; este articulo orgulloso de ser venezolano y larense aunque se dice que el sentido de la vida es tener valores y no cosas de valor; yo difiero ahí un poco, porque lo correcto sería mejor tener las dos cosas para ser más equilibrada y que siempre de que esto esté dentro de la decencia, de la ética y trabajo honesto por su propios esfuerzos y ambición, no con avaricia y egoísmo, consciente de compartir o dar y no es parte de la obligación, sino parte de la felicidad, aunque con esta frase me viene a la memoria mi madre, porque me dijo “acuérdate hijo que es mejor dar que recibir” y yo conteste “seré yo boxeador” y esa respuesta me costó una bendita trompada bien recibida y agradecida.

Cuando escribo este artículo y digo que estoy muy orgulloso, supremamente feliz de sentirme amigo y parte de las Instituciones Larenses, con quien comparto, aprendo y enseño, porque son Instituciones desprendidas de todo egoísmo e intereses personales, sino un espíritu de servicio e inquebrantable, que cada día se fortalecen más; para recordar algunas la Red de Instituciones Larenses con una membresía con gran poder y espíritu de ser parte de la solución, de la paz y la admiración y recuperación de nuestra nación, por medio de la creatividad y amor por la Venezuela de todos y que Dios nos de fuerza, talento y voluntad de cumplirnos nuestros propósitos.

Aula Abierta al Ciudadano mayor de edad, cada día merece nuestra admiración a sus fundadores Hector y Magaly que no escatiman esfuerzo y han hecho lo posible para que esta noble Institución cada día sea más importante y necesaria para todos; es como una universidad para los que no la tuvimos y clase magistral para los que la tuvieron; sigan adelante Hector y Magaly no hay tiempo que perder; consciente de que el camino es largo y culebrero, pero la voluntad, la ética y el talento marca las pautas y el camino hacia la paz y la felicidad, hay que seguir la ruta donde reine lo positivo, a sabiendas de que cuando uno se desespera hay que pensar que está en un lugar equivocado y ese no es el caso de nuestra Institución.

Consejeros de la Ciudad une a un grupo de larenses que sienten el amor por nuestro Barquisimeto desde nuestras entrañas, alma y corazón, todos desprendidos de intereses personales, los mueve el rescate de nuestros gentilicios, que le de valor agregado a nuestra ciudad, con la esperanza de que algún día también se incorporan las personas que han aislado de la generosidad de los que luchan y se esfuerzan; unidos por una ciudad mejor y una mención especial a Milagros Gómez de Blavia y a la demás damas que la acompañan como motor fundamental .

A la Doctora Nelly Cuenca de Ramírez, que es como esas almas buenas que a la misma hora están en todas partes, siempre que sea una noble causa, así sea con riesgo pero ahí está en espontánea que hace recordar a la Madre Teresa de Calcuta, que aun estando muy cansada al levantarse y ponerse las sandalias le rogaba a Dios que las sandalias la condujeran a donde podía hacer el bien, no me atrevo a mencionar las Instituciones que ella representa, sé que son muchas y temo olvidar alguna, pero siga así mi admirada doctora su misión nos da orgullo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

