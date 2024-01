AvanceIMP Monseñor Owaldo Araque desde Santa Rosa: Vemos a un pueblo que ama profundamente a la Virgen María #5Ene

Monseñor Owaldo Araque, Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, manifestó sentirse feliz y emocionado por la solemne bajada de la Divina Pastora, que este viernes 5 de enero se llevará a cabo en Santa Rosa.

«Me siento con mucha alegría, mucho gozo, porque lo primero que vemos es un pueblo que ama profundamente a la Virgen María, o sea, un pueblo mariano, y un pueblo que cada año despierta su fe, su entusiasmo para rendirle honores a Nuestra Madre. Y como es así, pues entonces cada año hay acontecimientos hermosos», declaró a El Impulso.

- Publicidad -

«Este año el equipo ha preparado una bajada especial, muy bonita, para seguir honrando a Nuestra Madre y para seguir invitando al pueblo de Dios que viva su fe, que a través del encuentro con María podamos llegar a Jesús y podemos abrazar la salvación cada uno de nosotros, las bendiciones de Dios, las sanaciones que el Señor trae para nosotros, y podamos ser siempre testigos de la fe que nos impulsa a vivir de cara a Dios y que nos impulsa a vivir en un mundo mejor», agregó Monseñor.

Al ser consultado sobre cuales son sus peticiones a la Divina Pastora, pidió a la Virgen que lo guíe en su tarea como administrador y obispo.

«Ciertamente para mí es de mucha alegría primero saber que este año me ha tocado y me toca presidir con el favor de Dios la Eucaristía aquí en Santa Rosa. Es un regalo que siento que me lo hizo la Virgen María, su amor en medio de nosotros. Y le pido a la Madre que me ayude, que me guíe en estas dos tareas que tengo ahorita, en estas dos misiones. Guanare como diócesis a la cual estoy como obispo y ahora aquí en Barquisimeto como administrador», destacó.

- Publicidad -

«Que me dé la sabiduría, que me dé la ciencia, que me dé la humildad y sobre todo el deseo de poder seguir llevando a este mundo alegría, esperanza a través de Jesucristo y el Evangelio», puntualizó el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto.

Cabe resaltar que esta actividad religiosa forma parte del cronograma establecido en el contexto de la visita 166 de la Divina Pastora a Barquisimeto, la cual se realizará el próximo 14 de enero con la tradicional procesión desde el pueblo de Santa Rosa a la Catedral Metropolitana de la capital larense.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí