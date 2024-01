AvanceIMP Devotos comparten favores concedidos por la Divina Pastora #8Ene

Devotos de la Virgen compartieron ante El Impulso, los favores concedidos por la Divina Pastora. La fe en la Pastora de Almas y Dios ha sido clave para que estos milagros ocurran.

Mediante una consulta realizada por el equipo periodístico, las personas hablaron sobre cómo la Divina Pastora responde a las oraciones de sus devotos.

- Publicidad -

«En todos mis partos y los de mis nietos, siempre me he encomendado a la Virgen porque mi madre era devota de ella y siempre veníamos acá a Santa Rosa», declaró una devota a El Impulso.

Otra de las consultadas indicó que recibió la bendición de la vida, luego de que su hija se recuperó.

«La Divina Pastora me devolvió a mi hija cuando ella tenía apenas ocho meses y estaba hospitalizada en el Pastor Oropesa y le contaban los días de su vida porque tenía una pleuritis aguda y tenía un derrame pleural. Tenía era ocho meses. Y bueno, nosotros primeramente se la consagramos a Dios y a la Virgen. Y bueno, hubo el milagro de que mi hija no le tuvieron que sacar el pulmón, sino que el pulmón abrió y no fue necesario operarla y se fue recuperando poco a poco», dijo.

- Publicidad -

«Y ahorita mi hija tiene 35 años y está entregada a cantarle a la Virgen», agregó.

Una señora que se encontraba en la plaza de Santa Rosa, destacó por su parte: «Me ha hecho muchos milagros y a mí personalmente me los ha hecho. Esta niña que se me iba muriendo de chiquita, me la desahuciaron los doctores y yo se la entregué a mi Dios y la Divina Pastora y acá está viva», puntualizó.

Cada uno de los milagros conseguidos por parte de la Divina Pastora a las personas entrevistadas por El Impulso demuestra que cuando se pide con fe, la Virgen escucha las súplicas de sus hijos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí