OPINIÓN Reflexiones en Positivo: El que lee se acerca también a escribir #11Ene

De acuerdo con el escritor Manuel Gómez cuando nos dice “ que el país se ha vuelto extraño y corremos el riesgo de convertirnos en unos incomodos forasteros de uno mismo” de vez en cuando lo siento así, pero con mi Venezuela y mi dosis de optimismo que Dios me doto me hace cada día estar más arraigado a nuestra nación; siempre con la firme esperanza de que lo peor paso o está pasando y que depende de todos nosotros y de nuestro aporte, deseándonos el bien unos a los otros de forma sincera que nos permita una vida más en paz y menos toxica, que vuelva aquel país donde la gente sonreía, se abrazaban y saludaban con cariño, no como hoy que es con el puño cerrado, el rostro triste y amargado como que tuviesen un dolor de muela o van a poner una denuncia, todos sabemos de dónde viene esta enfermedad, pero también conseguimos el remedio o el bálsamo que sanará nuestras calamidades y las heridas de la patria, que la nación nos perdone el mal comportamiento y con el compromiso de estar pendiente del país por medio del trabajo honesto, producir y compartir, crear soluciones que no estén tan mediatizados por las ideologías que castran nuestras capacidad, creatividad y luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer esto, sin odio ni retaliaciones y un país con inclusión en tranquilidad y armonía.

Cuando la semana pasada hable de lo orgulloso que nos debemos sentir los larenses de tener muchas instituciones que timonean el barco hacia el mismo destino, ha sido para mí una gran satisfacción hablar de ellas al mundo que me lee, aunque quisiera decir muchas cosas en su honor, pero por razones de espacio, mis respeto y gratitud que siento por ellas, hoy cumplo mi deseo, ejemplo: la madre de las Instituciones de Lara FUNDASAB que cumplió varias décadas de fundada por honorables personas de grata recordación como fue DON RAÚL AZPARREN y un grupo de notables que vinieron para quedarse, hoy presidida por el Doctor Marcos Tulio Mendoza, quien no escatima esfuerzos para servirle a la ciudad y donde es requerido comparte su calidad de buen ciudadano, con sobrado talento y amigo las veinte y cuatro horas o a tiempo completo; ASELA –ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DEL ESTADO LARA siempre con su noble tarea de cultivar la poesía y la cultura, donde nos permite aprender, enseñar y estar actualizados, honor a su Junta Directiva; CAFÉ LECTURA una ventana abierta al aprendizaje, a los buenos hábitos y enseñanza, con una mención especial a Liana Arrieta de Bustillo que con su recta voluntad nos conduce a la lectura y no olvidarse que el que lee se acerca también a escribir; A MI ADMIRADA YUYITA, emblemática dama querida por todos, mis gratitudes amiga, conozco en buena parte de tu función y pido nos pongamos de pie para un merecido aplauso por ese inquebrantable espíritu de servir, porque creo que solo a ti te acompaña, que Dios te bendiga y te de mucha energía para seguir aportando en positivo a nuestro estado, no me atrevo a nombrar las Instituciones que presides porque temo que no caben en el espacio.

UNIVERSITA cuna de talento que reúne a un grupo de personas notables, sector centro histórico o plaza Lara, donde fue semillero de la sabiduría, hoy volvió agarra fuerza con esta fundación donde renace la sapiencia y lo saben compartir y hacer como lo hace el Doctor Jairo Garcias, Julio Alejandro y demás talentos que hacen vida activa allí.

PROINLARA siempre alerta en la creatividad y promoción de nuestro estado con la esperanza fija en tener una agenda llena donde promocionar las cosas buenas y el desarrollo integral de nuestra nación, de eso sabe el Doctor Antonio Morales quien maneja dicha institución muy acertadamente con voluntad y espíritu de servicio.

MOVIMIENTO VINO O FUNDACIÓN VINO TINTO muy bien dirigida por el joven abogado Doctor Manuel Virgüez con su bien formado equipo, cada día avanza más en defensa de los derechos humanos como factor de amparo donde sea necesaria su presencia.

TRANSPARENCIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL de gran prestigio que fomenta la ética y busca el buen comportamiento por medio de arduo trabajo, pero con resultados positivos, adelante Yoneyda, usted no está sola, la acompaña su espíritu como de todo buen venezolano y su trabajo es digno de admiración.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

