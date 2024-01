“No tengo duda que va a estar en el país”: Julio Castro pide volver a utilizar tapabocas #15Ene

El reconocido médico infectólogo Julio Castro advirtió este lunes que los venezolanos deben retomar el uso de tapabocas en ciertos espacios públicos, ante la posible llegada de una nueva variante del COVID-19 al país.

Aunque Castro no pudo confirmar la presencia de la variante Pirola en Venezuela, expresó su convicción de que, si aún no está en el país, pronto lo estará. «Es lo que ha pasado todas las veces», dijo. Sin embargo, aclaró que no le preocupa particularmente la variante Pirola, ya que anticipa que vendrán más variantes en el futuro.

En vista de esto, Castro instó a los hospitales y centros de salud a implementar medidas preventivas, como el uso de tapabocas y la separación de pacientes con síntomas respiratorios del resto, para evitar contagios.

Además, recomendó el uso de tapabocas en lugares concurridos como el Metro. Sin embargo, aclaró que no es necesario usar tapabocas en lugares al aire libre, como playas o restaurantes.

Castro enfatizó que, incluso en casos leves o asintomáticos de COVID-19, pueden presentarse secuelas. Por lo tanto, la solución no es que todos se infecten, sino prevenir la infección y controlar los contagios. «No podemos dejar que se colapsen los servicios de salud», advirtió.

Refiriéndose a la situación en 2023, Castro señaló que, aunque el número de casos de COVID-19 fue fluctuante, nunca se redujo a cero. Ahora, con un aumento en el número de casos en la mayoría de los países del mundo, los sistemas de salud, diseñados para atender a un número limitado de personas, comienzan a sobrecargarse con pacientes con patologías respiratorias.

Finalmente, Castro destacó que, además del COVID-19, hay otros virus respiratorios circulando en el mundo, como la influenza y el virus sincitial respiratorio. Por lo tanto, considera que las medidas de prevención implementadas en octubre de 2023 deben ser revisadas y actualizadas.

