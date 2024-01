VIDEO Colocan planta de banano como medida de protesta por bote de agua en Barquisimeto #24Ene

Los habitantes de la carrera 19, entre calles 16 y 17 del centro de Barquisimeto, han decidido protestar de una manera singular por un bote de agua que lleva dos años sin solución: colocando una planta de banano en el medio del hueco.

La iniciativa fue de Luis Emilio Izzo Torrez, un vecino que vive al frente del problema y que se ha cansado de esperar una respuesta de las autoridades. “Esta problemática data de hace dos años. Hay una fuga muy leve de agua potable que se desperdicia y que afecta la vialidad y la salud de los habitantes”, dijo.

Según relató, este mes vinieron por un operativo llamado Ruta Pastoral para tapar el bote de agua potable, pero él se opuso. “Les dije ¿cómo es posible que tú vayas a asfaltar con una fisura y una fuga de agua blanca? Hasta que no me arregles esto, no te voy a permitir”, contó.

Torrez explicó que el origen del problema se remonta a 1973, cuando Luis Gallardo, el alcalde de Iribarren en aquel momento, colocó tubería de bronce. “Esa tubería ya ha dado su utilidad. Bueno, cuando descubren eso, viene la empresa Hidrolara a hacer la reparación. Lo tapan, lo arreglan, pero en dos días se rompe. Se daña el trabajo de Hidrolara. Luego viene Emica a reparar el trabajo de ellos. El día 12 de enero, Emica lo repara, coloca un anillo, coloca una pieza, pero yo le digo a la ingeniera, si no hay un compactamiento y no me sacas la arena sucia, la tierra, y no pones arena lavada con piedra para compactar, eso no va a servir”, narró.

Según Izzo Torrez, la ingeniera de Emica le dijo que le iban a colocar una capa asfáltica débil para después de la visita de la Divina Pastora, porque era un maquillaje lo que querían hacer. “Yo le digo, pero ¿por qué haces un gasto innecesario y no haces un trabajo completo? El día lunes ya la fuga estaba otra vez. Y nos perjudicamos. Y esto era un río de agua”, lamentó.

Ante esta situación, el vecino decidió manifestar ecológicamente sembrando una planta de banano en el hueco. “Es una forma de llamar la atención y de exigir una solución definitiva. No queremos más parches ni más excusas”, expresó.

La planta de banano se ha convertido en un símbolo de protesta y de resistencia para los habitantes de la carrera 19, que esperan que las autoridades competentes se hagan cargo de este problema y les den una respuesta satisfactoria.

