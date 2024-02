Gustavo Dudamel gana el Grammy a Mejor Actuación de una Orquesta #5Feb

El director y compositor venezolano, maestro Gustavo Dudamel, fue condecorado el domingo en el apartado de mejor actuación de una orquesta durante la sexagésima sexta (66) edición de los Grammy, celebrada en Los Ángeles, California.

Dudamel participó con la orquesta “Adès: Dante” en una categoría donde se midió ante la estadounidense Karina Canellakis, directora de la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, por ‘Bartók: Concerto For Orchestra’; y al finlandés Esa-Pekka Salonen, detrás de la Sinfónica de San Francisco, con ‘Stravinsky: The Rite Of Spring’, entre ilustres de la música que participaron en la edición.

El maestro Dudamel ejerciendo como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles fue galardonado con cuatro Grammy´s en el último lustro, con lo que cuenta en su palmarés de reconocimientos musicales con tres apartados de mejor actuación de una orquesta (‘Brahms: Symphony No. 4’, ‘Norman: Sustain’, ‘Ives: Complete Symphonies’) y otro a la mejor interpretación coral por ‘Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand’.

Tras este honor en su carrera, Dudamel continuará al frente de la orquesta de Los Ángeles hasta 2026, año en el que tiene previsto hacerse cargo de la prestigiosa Filarmónica de Nueva York.

