OPINIÓN Universidad de Harvard: Rectora Claudina Gay acusada de plagio #5Feb

No se trata de cualquier persona la que es acusada de grave delito académico de plagio en una de las universidades más importantes del orbe, la muy ilustre Universidad de Harvard, fundada en tiempos de las Trece Colonias Americanas en 1636 y cuyo lema es “Veritas”, a la cual le han sido concedidos 161 Premios Nobel entre sus egresados. Es la rectora Claudina Gay, neoyorkina nacida en 1970 e hija de inmigrantes haitianos que estudió en Arabia Saudita, Economía en la Universidad de Stanford, y obtuvo su doctorado en 1998 en Harvard, donde ganó el Premio Toppan a la mejor tesis y disertación en Ciencias Políticas, primera presidenta de color de Harvard en 368 años de fundada la institución, la que se encuentra en el ojo del huracán académico y político en los Estados Unidos en días recientes, después de haber sido aclamada favorablemente por tirios y troyanos tras su designación rectoral en 1° de julio de 2023. La luna de miel fue muy breve.

Se le acusa de dos delitos: la de haber usado material ajeno para redactar su tesis de grado doctoral en 1997, y la de haber expresado una posición ambigua ante los ataques de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre de 2023. Parece ser que la poderosa comunidad judía de los Estados Unidos presiona por su defenestración, pues los estudiantes hebreos sufren en esa eminente casa de estudios de acosos y discriminaciones alentados por el discurso rectoral “antisemita”.

La cosa no se queda en Harvard, pues ha contaminado a la Universidad de Pensilvania donde la rectora Liz Magill ha tenido que dimitir el 9 de diciembre de 2023 por presiones de donantes ricachones. Y otro tanto acontece en el célebre Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde enseña desde hace más de medio siglo el célebre lingüista Noam Chomsky.

La Universidad de Harvard absolvió de plagio a su rectora de tez morena, gruesas gafas, pelo al rape, visiblemente afroamericana. Las acusaciones, afirma la Universidad eran «demostrablemente falsas» y asegurando que todos los trabajos de la presidenta estaban «citados y acreditados adecuadamente». Esta sentencia favorable a Claudina Gay ha tenido serios detractores como el del conservador New York Post. Escándalo mayúsculo pues Harvard tiene el récord impresionante e inigualado de que 161 de sus ilustres egresados que han obtenido el ambicionado Premio Nobel en sus distintas áreas, un crecido e impresionante 19 % de premios Nobel embolsillados por los ex estudiantes de la universidad situada en Massachusetts. Es que hogaño el plagio de tesis universitarias es un verdadero tema tabú. No es la primera vez que él toca a las elegantes puertas de Harvard.

El pasado 21 de diciembre de 2023 la universidad que da empleo a la politóloga Claudina Gay volvió sobre el tema del plagio. La definición de plagio de Harvard parece clara y exigente. “El plagio se define como el acto de presentar, intencionadamente o no, un trabajo escrito por otra persona”, dice un manual para estudiantes. Toda fuente, incluidos sitios web y documentos aparentemente sin autor, “debe citarse adecuadamente”. La Universidad de Harvard, dice el diario La Nación, encontró dos casos adicionales de citas insuficientes, complicando la situación de la dirigente, bajo fuego por distintas acusaciones.

Continua La Nación diciendo que “La presidenta Gay actualizará su tesis corrigiendo estos casos de citas inadecuadas”, dijo la universidad este miércoles sobre los hallazgos adicionales.” Harvard Corporation, afirma la cadena CNN, emitió una declaración conjunta el 12 de diciembre en la que apoyó plenamente a la Dra. Claudina Gay de 53 años de edad. “El plagio generalmente, dice CNN Business, se divide en dos grandes categorías: copiar sin atribución y la acusación mucho más grave de robar las ideas de alguien. El plagio descubierto en el trabajo de Claudina Gay se ha centrado únicamente en citas descuidadas, no en el robo de ideas”.

Por mi parte hago mías estas palabras de un eminente abogado estadounidense: “Es parte de este ataque de extrema derecha contra las instituciones de élite”, que involucra a los extremistas partidarios del expresidente Donald Trump, quienes sostienen que los estudiantes extranjeros deben abandonar el país.

Todo parece indicar que el ataque de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre de 2023 y las implacables y desproporcionadas respuestas del estado hebreo, han tenido hondas repercusiones en los ámbitos académicos de la potencia del norte. Harvard ha experimentado una caída en picado de sus aspirantes, se le acusa de racismo discriminatorio, así como ha visto cuestionada su integridad académica y espiritual en un país que, según el filósofo estadounidense Morris Berman, no tiene “centro moral”.

Es mi deseo que el panorama confuso de la academia estadounidense se aclare a la brevedad. Recordemos que deben ser evitados a toda costa sucesos extremos como los del 4 de mayo de 1970, cuando fueron asesinados por la Guardia Nacional en el campus de la Universidad de Kent, Ohio, cuatro jóvenes estudiantes que protestaban contra la muy impopular guerra del lejano Vietnam que entonces se vislumbraba pérdida para los Estados Unidos. Cuatro jóvenes promesas que se apagaron para siempre desde entonces debido a la intolerancia y la inflexibilidad de posiciones, que se revela crudamente de nuevo en el alevoso asalto al Capitolio, Washington DC, el pasado 6 de enero de 2021. El diálogo sincero, los valores democráticos y pluralistas, sobre todas las cosas, deben prevalecer a toda costa.

Luis Eduardo Cortés Riera

[email protected]

