Tribunal de Londres absolvió a Greta Thunberg por bloquear acceso a conferencia petrolera #6Feb

La activista climática Greta Thunberg fue absuelta el viernes del cargo de negarse a seguir una orden policial de abandonar una protesta que bloqueaba la entrada a una importante conferencia de la industria del petróleo y el gas celebrada en Londres el año pasado.

La galería de la sala estalló en aplausos cuando el juez John Law ordenó a Thunberg y a sus cuatro coacusados ​​que se pusieran de pie y les dijo que habían sido absueltos del cargo penal de violar la Ley de Orden Público. El juez citó “importantes deficiencias en las pruebas” presentadas por el fiscal.

Law dijo que la policía podría haber aplicado medidas menos restrictivas y no haber definido adecuadamente hacia dónde debían moverse los manifestantes, mientras que su orden de dispersarse era «tan confusa que era ilegal». Por lo tanto, las personas que no cumplieron no cometieron ningún delito, según el juez.

La protesta del 17 de octubre fue una de muchas en el Reino Unido contra los productores de combustibles fósiles que han dado lugar a cargos penales. Algunas manifestaciones han interrumpido eventos deportivos, provocado atascos masivos o creado espectáculos impactantes para llamar la atención sobre la crisis climática.

Pero el juez señaló que la manifestación a la que asistió Thunberg, de 21 años, fue “pacífica, civilizada y no violenta”.

«Las condiciones impuestas a la protesta no eran claras, inciertas e ilegales«, dijo Chada fuera del tribunal. «El gobierno debería dejar de procesar a los manifestantes pacíficos y, en cambio, encontrar formas de abordar la crisis climática».

Law también aceptó la solicitud del abogado defensor Raj Chada de que el gobierno pague los honorarios legales y los costos de viaje de Thunberg una vez que se presenten los proyectos de ley. Se había enfrentado a una multa de hasta 2.500 libras (3.190 dólares) si era declarada culpable en el Tribunal de Magistrados de Westminster por violar la ley que permite a la policía imponer límites a las reuniones públicas.

