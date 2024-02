¡A 10 años del asesinato de Bassil Da Costa! Justo donde cayó le rinden honores a él y demás mártires de la represión de Maduro #12Feb

Líderes Justamente en la esquina de Tracabordo, La Candelaria, donde hace 10 años fue ajusticiado el joven Bassil Da Costa, líderes vecinales y activistas de derechos humanos realizaron un sentido homenaje a víctimas de la represión del Gobierno de Nicolás Maduro, hoy convertidos en “Martires”.

- Publicidad -

Desde allí los manifestantes clamaron justicia porque a pesar del tiempo transcurrido los autores intelectuales siguen libres y aún peor se mantienen en lo más alto del poder. Igualmente expresaron que el saldo de Maduro en el poder son centenares de muertes en protestas y largas listas de presos políticos.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, señaló como el pueblo venezolano no olvida a los mártires asesinados por el régimen de Maduro siendo el comienzo de esta ola represiva el vil asesinato del joven Bassil Da Costa un 12 de febrero de 2014.

“Han pasado 10 años de este ajustamiento y aún no hay justicia, cuando hoy los autores intelectuales de estos hechos se pasean impunes por altos cargos del poder, siendo Bassil el primero de centenares de asesinados en protestas como las de 2014, 2017 y 2019”, precisó.

- Publicidad -

Rojas destacó como los mártires Bassil Da Costa, José Alejandro Márquez, Conan Quintana, Carlos Moreno o Fernando Albán, siguen en la memoria de la ciudadanía y son prueba fehaciente que régimen de Nicolás Maduro es una dictadura sin medias tintas. “En una década el Gobierno Maduro ha agudizado los esquemas de represión contra el pueblo, esto lo confirman las largas listas de asesinados en protestas y los centenares de presos políticos”.

El periodista y expreso político destacó que la única forma como Maduro ha permanecido en el poder es a través de la represión y la tortura, recordando que hoy mismo hay casi 300 presos políticos secuestrados en las cárceles del Gobierno. “Hace horas nos enteramos de la detención de la defensora de derechos humanos Roció San Miguel sumándose a Robert Franco, Victo Venegas o Javier Tarazona, porque para la dictadura ser luchador social o activista te convierte en terrorista”, aseguró.

Mensaje desde el exilio

La madre de Bassil Da Costa envió desde el exilio, un sentido audio en gratitud a quienes aún mantienen la lucha por la libertad de Venezuela.

“No pierdan la fe, a 10 años de la muerte de mi hijo doy gracias a Dios de que ya no lo recuerdo con dolor, él me enseñó a vivir recordándolo sin tristeza, amándolo muy profundo en mi corazón pero sin dolor, y así como yo, sé que a muchas de las madres que perdieron a sus hijos durante las protestas de esos días, y hasta el año 2017 que fue el año más fuerte, yo sé que Dios está obrando en cada madre en la consolación porque nos ha hecho entender que se puede recordar a nuestros hijos fallecidos sin dolor”, expresó Jeneth Frías, madre de Bassil.

Como muchos millones de venezolanos Jeneth Frías, tuvo que emigrar en busca de un futuro mejor. “No es fácil estar fuera de nuestro país, me tocó salir, pero a Venezuela la llevo en mi corazón y tengo la convicción de que regresaré a una Venezuela libre, transformada, restaurada, la Venezuela resucitada, porque eso es lo que va a hacer el Señor con Venezuela. Dios resucitará a Venezuela como lo hizo con lázaro, y la va a restaurar de todo lo que el impío le ha hecho. Con estas lecciones que nos han tocado vivir hemos crecido, los que salimos de Venezuela hemos aprendido a valorar a nuestro país, de verdad Venezuela es única, su gente, no pierdan la fe que este año comienza la redención de Venezuela”, afirmó.

La madre de Bassil instó a los que continuamos con la defensa por la democracia y la libertad de Venezuela, les pidió que mantener un corazón sano y la mirada en el rostro de Dios, “Muchas veces hicimos las cosas por nuestras fuerzas y solo conseguimos tristeza, todo esfuerzo que han hecho ustedes, toda persecución que han sufrido será recompensado”, aseguró.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí