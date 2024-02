OPINIÓN Lectura: Poesía #13Feb

VICENTE

Dejó de irse, Vicente,

su viaje ha terminado;

lo recibió la noche

a donde todos vamos.

Gerbasi, el que cantó

“Mi padre el emigrante”

Recibió de Canoabo

Su bucólico encanto

En Canoabo, Vicente

Y Chepino y su madre,

Con Juan Bautista, el padre

Se fueron a la noche

A donde todos vamos.

Cargado de “venimos”

Su equipaje fue el verbo

Y el verbo se hizo verso

Para andar por la noche

De donde hemos venido

Y a donde todos vamos.

OLVIDO

Habrá un día que me iré

Directo hacia el olvido,

Tus recuerdos en mí,

Siempre bien conservados,

Habrán de irse conmigo.

Por eso en estas letras

Que para ti concibo,

Hay huellas de recuerdos

Que conmigo se van

Para no regresar

A esta pasión que soy.

NO QUEDA NADA

Nada queda ¡Dios Mío!

Solo las palabras en mí

Y eso porque respiro:

Para invocarte,

Para nombrarte,

Para pensarte,

Para pedirte.

Será un SOS

Que no se oye

Ni siquiera escuchándolo.

Ni tú mismo has podido

Traerla en un milagro

Cuando me la quitaron

Arrancada a mis sueños.

NIÑEZ

Una niñez fue la mía,

Que nunca como niño

Le dí alguna importancia.

Mis ojitos de cielo

Regaron su ternura

Como quien un jardín

Riega con las miradas.

Y mis claros oídos,

De prístinas audiencias

Todo lo audicionaban.

Insaciable la gula

Con su deseo perenne

Con niñez anduvo.

Vivía en un solo sueño

Porque lo que miraba,

Escuchaba y tocaba,

Fuertes espejos fueron

De hermosas fantasías

Que yo niño me daba

En el país del sueño.

Carlos Mujica

