El barquisimetano Romer Peña llevó su espectáculo «Pre-Textos» a España #16Feb

El destacado Romer Peña, psicólogo, actor de teatro, recreador y cuentacuentos, quien nació en Caracas pero se considera barquisimetano, mejor conocido como @romerypunto se encuentra de gira por España con su espectáculo «Pre-Textos».

El pasado 7 de febrero colgó una imagen en su cuenta en Instagram en un característico lugar de “la madre patria”, con motivo de participar en el “Festival DPalabra de Cuenca” tras tres años de ausencia, se realiza desde el pasado 14 hasta este 17 de febrero en el Teatro-Auditorio “José Luis Perales” de dicha localidad.

El larense de 35 años debutó “vestido de anaranjado, como los atardeceres de Barquisimeto, la ciudad de su infancia venezolana en la que habitan sus historias, y con los brazos tatuados con las flores que sembraba su abuela en el patio de su casa, Romer Ypunto hizo volar la imaginación del público hasta un pequeño muro desde el que se ve la pista de aterrizaje del Aeropuerto General Jacinto Lara”, reseña el portal La Circular España.

Romer Ypunto, participó además junto a invitados como Virginia Imaz, Carolina Rueda y Félix Albo, en una sesión conjunta que tuvo como eje el poder de los cuentos para “hacer tribu”, así como la de la tarde del jueves 15 que estuvo a su cargo en la sala Theo Alcántara del Teatro-Auditorio.

“He cumplido muchos sueños, pero me queda el sueño por cumplir de regresar a mi barrio de la infancia”. Aunque bastó la imaginación para viajar sin nostalgia y revivir entre risas sus hazañas infantiles de este trotamundos que desde los dieciséis va contando por el mundo las historias de quienes ya se convirtieron en estrellas en un cielo; destaca parte del show, el medio anteriormente mencionado.

Romer, quien se encuentra radicado desde hace varios años en México, en una entrevista concedida a El Impulso en el 2015 expresó: “Yo nací en Caracas pero me trajeron a Barquisimeto cuando tenía 6 años, mi papá quería que yo creciera en un lugar más tranquilo y digo a manera de chiste que nos ubicamos en la Carucieña. Yo soy producto del oeste de la ciudad. De niño siempre supe que era algo con el arte, al principio quise ser cantante pero no cantaba nada, pero mi vida estuvo relacionada con el arte. En Caracas me organizaron una despedida y me pusieron a interpretar a un sapito y recuerdo con mucho gusto la carta de una maestra que decía que era un sapo que ahora iba a saltar más lejos, tan lejos que llegaría a Barquisimeto”.

