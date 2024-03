Pese a presiones, oposición no juega adelantado para presidenciales #14Mar

«Pero, estamos ante un adversario que va a hacer cualquier cosa. En un país normal, María Corina Machado no estaría inhabilitada. Y en esta circunstancia que se está viviendo no puedes anunciar nada porque te pueden salir con cualquier cosa. Dar un anuncio de lo que va a pasar y hablar sobre el debate de las líneas de acción puede ser un riesgo. No se pueden develar las estrategias», sostiene el sociólogo.