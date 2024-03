COLUMNA Ajedrez para todos (28) #23Mar

- Publicidad -

Historia del ajedrez en Lara, según Otto Acosta (Parte 1)

La historia del ajedrez en Venezuela y en el estado Lara está dispersa en diversos folletos y columnas de prensa, por ende, es difícil escribirla cronológicamente en un solo libro. Soy autor del libro “Entre el Ajedrez y la Universidad” (Editorial Horizonte, 2014), en el cual incluí un “Anexo 2” de tres páginas con el título “Ajedrecistas y torneos en Barquisimeto entre 1948 y 1955” texto que informa sobre los ajedrecistas de esas décadas a mediados del siglo XX, así como de torneos que se realizaban en la capital larense. No había obtenido ni encontrado más información sobre este tema hasta la última semana de febrero de 2024, cuando visitando a un familiar en el barrio “Las Cuibas”, Mcpo. Palavecino, llegué a un local donde remataban o regalaban libros viejos y recibí varios de ellos, pero el que más me impresionó fue el libro “Barquisimeto tiene su historia deportiva”(2021), escrito por el recordado cronista Otto Acosta (1942-2019), un nativo de Aguada Grande, prolífico autor de temas costumbristas y deportivos larenses, y líder formador de juventudes por muchos años en el parque “Luís María Castillo” adscrito al otrora Consejo Venezolano del Niño (CVN). Sin duda que el Sr. Acosta era un asiduo investigador de hemerotecas, en particular en la de este diario “El Impulso” porque en este libro narra con detalles la historia del inicio de muchos deportes en Lara y en particular incluye a sus más destacados atletas, con fotos difíciles de encontrar.

Mi sorpresa fue mayor cuando en el índice de este libro veo 2 secciones dedicadas al AJEDREZ tituladas: “El ajedrez mueve sus piezas” en pág. 43 y “Vuelve a moverse el ajedrez” en pág. 174. La primera sección es un aporte nuevo a lo que conocía sobre los inicios del ajedrez en Barquisimeto, la segunda sección narra con detalles mi época entre 1970 y 1975 cuando este autor y otros amigos ajedrecistas dedicamos tiempo a competir y defender la camiseta del estado Lara en torneos estadales y nacionales. Les copio párrafos de la 1ª) sección:

“En Barquisimeto durante las primeras décadas del siglo XX que acaba de finalizar, el ajedrez estuvo reducido a 4 paredes de las casonas en que ciertos señores mataban las horas”. Quizás la situación política de esa época limitaba las iniciativas, por lo cual no existían agrupaciones dedicadas a promover el llamado juego-ciencia. Sin embargo, cuando el tiempo fue avanzando, empezó a funcionar algo organizado. Por ejemplo, en mayo de 1934 un grupo identificado como Club de Ajedrez Barquisimeto publicó un aviso en “El Impulso” informando acerca de sus actividades: se participa a los socios que a partir de del domingo 13 de los corrientes se llevarán a efecto los juegos simultáneos de uno (1) contra cinco (5), a fin de seleccionar a los jugadores para proceder a los juegos eliminatorios del campeonato”. La 1ª) partida estará a cargo del socio Pedro Daniel contra los también socios: Galaviz, Sánchez, Méndez, Ponte y Franco.

Otro movimiento del ajedrez en Barquisimeto se hizo en 1943 cuando se anunció un torneo en el Club del Comercio y la presencia del campeón mexicano René Pratt quien daría una simultánea frente a 31 jugadores locales, simultánea que hizo sin ninguna derrota al visitante azteca Pratt. Apenas seis le empataron la partida: Manuel Rodríguez, Jesús María Alvarado, Alberto Roz, Sebastián Velazco, T.H. Guerrero Molina, y Juan Eduardo Cordero. Fue en el mismo Club Comercio donde años más tarde, en 1949, se realizó el 1er.campeonato estadal, bajo la iniciativa de Sandro Sironi, trebejista que vino de Italia ese año y apenas arribó a Barquisimeto retomó su pasión por el juego ciencia. El campeón de aquel 1er.) estadal de ajedrez fue Sandro Sironi, pues no había en Barquisimeto rivales de su clase.” Esta información en el libro de Otto Acosta nos da atisbos del inicio del ajedrez en Barquisimeto. En la próxima columna informaré sobre la 2ª sección de ajedrez de este interesante libro.

¿QUIÉN SERÁ EL CAMPEÓN EN EL PRÓXIMO TORNEO MUNDIAL DE CANDIDATURA?

Los torneos de candidatura para definir este año el retador masculino y el femenino de los respectivos campeones mundiales de ajedrez se realizarán en la ciudad de Toronto, Canadá, del 03 al 23 de abril próximo. Este torneo cierra un ciclo de torneos clasificatorios realizados entre 2022 y 2023 para definir los 8 ajedrecistas, en cada categoría, que lucharán intensamente aspirando a ser el retador oficial FIDE del campeón mundial de ajedrez el GM chino Ding Liren. Los 8 clasificados masculinos son:

Mientras que las 8 damas clasificadas a este torneo de candidatura son:

FAVORITOS: exceptuando al azerí GM Abasov los 7 restantes ajedrecistas clasificados todos son miembros de la élite del ajedrez mundial al tener ELOs superiores a 2747, resaltando Fabiano Caruana que es el único con ELO superior a 2800. Si es por experiencia en matches mundialista o de candidatura Nepo y Caruana serían los veteranos favoritos, si es por rapidez al mover las piezas sería Nakamura otro favorito, y si es por agresividad al ataque Gukesh (con 17 años de edad) y Firouzja serían los favoritos. No tengo una bola de cristal para adivinar quién será el campeón de este torneo pero me atrevo a reducir el posible ganador a estos 3 nombres: Fabiano Caruana, Ian Nepomniatchtchi, Alireza Firouzja. “Amanecerá y veremos”.

Comentarios a mi columna

Escríbeme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

