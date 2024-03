Son titulares martes #26Mar

- Publicidad -

Plataforma Unitaria denunció ante Venezuela y el mundo que nunca tuvo acceso al sistema del CNE

Dra. Corina Yoris: «No es mi nombre el que está siendo negado, es el nombre de cualquiera que quiera postularse»

Manuel Rosales se inscribe por UNT y Fuerza Vecinal para las presidenciales en Venezuela, a último minuto. La tarjeta de la MUD queda eliminada de los comicios

El ex rector Enrique Márquez formalizó en el CNE su inscripción como candidato presidencial. Descartó que su postulación esté vinculada con la Plataforma Unitaria

Elvis Amoroso descartó prórroga para inscripción de candidatos

Cardenal Baltazar Porras sobre las elecciones: «Si se permite que la ciudadanía se exprese, el país tendrá paz y tranquilidad»

Maduro ya es candidato a la reelección en Venezuela. Oficializa ante el CNE su aspiración a un tercer mandato presidencial: «He venido a inscribir un sueño de patria, vine para invitarlos a seguir soñando»

Los accesos a la avenida Libertador, Bellas Artes, Plaza Venezuela, Plaza Caracas y al centro de Caracas fueron cerrados desde tempranas horas de ayer, debido a la movilización convocada por el oficialismo hasta el CNE

«Espero que la agencia EFE cubra esto porque no ha cubierto a ningún candidato».

María Corina Machado: Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones

Tras atropello contra Corina Yoris, Elvis Amoroso dijo que Venezuela tiene «el mejor sistema electoral del mundo»

Iván Duque pide desconocer resultados de las elecciones en Venezuela y restablecer sanciones contra Nicolás Maduro

Abogados de Vente Venezuela introducen denuncias por “desaparición forzada” de Henry Alviarez y Dignora Hernández

Ministerio Público anuncia imputación de Jorge Hernández, dueño de Guaros de Lara, por supuesta corrupción

Joven venezolana lleva más de tres días en huelga de hambre en Madrid para solicitar apertura del RE

«Queremos votar»: Venezolanos en Argentina denuncian que el chavismo viola su derecho a registrarse para votar en las presidenciales

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresan ‘preocupación’ por impedimentos de inscripción de Corina Yoris

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció el secuestro de su tarjeta electoral y aclaró que no apoya la candidatura de Maduro. «El país presenció una nueva farsa»

El Guri no tiene capacidad actualmente para suministrar electricidad al Táchira y seguirán los apagones en ese estado. Necesita 280 megavatios y sólo le envían 100

Coronel venezolano Jesús Alberto Graterol León, denunciado por abuso sexual estaría solicitando residencia en España

Vente Venezuela descartó por enésima vez cualquier vinculación a supuestos planes de atentado contra Maduro

Venezuela ocupó el cuarto lugar: Demandas de asilo en la Unión Europea aumentaron un 20% en 2023

Una caravana de autobuses del chavismo camino a Caracas fue vista en la ARC este 25 Mar

Celebrados los 469 años de la fundación de Valencia

Tres detenidos por supuesto plan para sabotear marcha de Maduro

Vecinos cerraron las adyacencias al mercado viejo de Coro tras 5 días sin energía eléctrica

Decomisan 84 kilos de droga cripy y detienen a 10 personas en La Fría

35 familias suman más de 10 horas sin luz en Ureña

Barquisimeto alcanza los 37 °C. Asimismo se observa una capa blanquecina cubriendo la entidad

Jóvenes en Guayana no se han podido inscribir en el CNE luego de ocho horas de espera

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay rechazaron los obstáculos que enfrenta Corina Yoris, candidata de la oposición a las presidenciales para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)

Ex presidente José «Pepe» Mujica volvió a condenar con todo al «porfiado» Nicolás Maduro

Ex presidente argentino Mauricio Macri: “Desde hace 20 años la situación de Venezuela no deja de empeorar. La libertad y la democracia ya no existen en ese país, como lo confirman el número de presos políticos, los candidatos inhabilitados, las violaciones a los derechos humanos, la persecución y el amedrentamiento a cualquier forma de oposición. La dictadura que comenzó Hugo Chávez es un drama sin fin que produjo hasta ahora el más grande éxodo de la historia de nuestro continente”.

Cazadores de Fakes News encontraron que 5 falsos noticieros en Instagram publicaron este domingo de forma coordinada contenidos afirmando que Corina Yaris no podría ser candidata. Se trata de la red ‘La Fábrica De Desinformación’

Oikos Research prevé caída de producción petrolera a 700.000 b/d con regreso de sanciones

Intervinieron el Saime de San Antonio del Táchira

Cámara Venezolana de la Construcción registra una «paralización del 98%».* «Dolarización de facto, falta de créditos bancarios tanto para el constructor como para el comprador entre las causas»

BCV interviene la banca con 75 millones de dólares para Semana Santa

Dólar: 36,30 – Paralelo: 38,57 – Bitcoin: 70.419,40

Venezolanos consumen 12 kilos de carne al año, reporta Fedenaga

Falta de gasolina e inseguridad atan de manos a pescadores de La Guardia en Margarita.

Monagas. Incendio en bosque de pinos de Uverito: autoridades evacúan a pobladores.

Diócesis de Puerto Cabello tiene nuevo obispo: José Antonio Da Conceicao Ferreira

El tamunangue será postulado como Patrimonio Inmaterial en la Unesco

El mapa virtual de Venezuela360 que te ayudará a ubicar los puntos fijos para el Registro Electoral https://venezuela360.org/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/465c0d4852a640baac344a9372677269

INTERNACIONALES

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este 25 de marzo un proyecto de resolución que exige un alto el fuego inmediato en Gaza

Israel se niega a cesar el fuego en Gaza pese a resolución de la ONU

Gustavo Petro llama a romper relaciones diplomáticas con Israel si se establece alto el fuego en Gaza y lo incumple

Donald Trump pide a Netanyahu poner fin a la guerra en Gaza y «avanzar hacia la paz»

Putin sugiere que Ucrania está detrás del atentado terrorista en Moscú: «¿por qué los terroristas después de cometer el crimen intentaron huir justo por allá, quién les esperaba?»

El Estado Islámico de Jorasán es la red más activa del grupo y actúa en Afganistán, Pakistán e Irán y tiene objetivos en Europa.

Kiev soporta un tercer bombardeo ruso en cinco días que deja al menos 10 heridos.

Italia intensifica la vigilancia antiterrorista en Semana Santa tras el ataque en Moscú

El Kremlin no le dará crédito a la reivindicación del ISIS del atentado en Moscú mientras siga la investigación

Las disidentes cubanas Damas de Blanco denuncian que el domingo hubo 7 nuevos arrestos

Tribunal de Nueva York rebaja la millonaria multa de Donald Trump

Tribunal de EEUU desestima demanda de Musk contra organización de lucha contra el odio

El presidente de Boeing renuncia a su cargo tras los fallos de seguridad en sus aviones

Candidata presidencial opositora de México, Xóchitl Gálvez, calificó como «ilegal» dar $110 mensuales a migrantes venezolanos devueltos a su país, tras acuerdo con Maduro

Rusia: Detienen a director de mina de oro luego de quedar 13 hombres atrapados

Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia luego de que la Justicia le retuviera el pasaporte

Incautan en Colombia 1,7 toneladas de cocaína escondida en cargamento de aguacates

El caso de los Rolex de Boluarte abre la puerta de la última crisis política peruana.

Epidemia de dengue en Latinoamérica alcanza cifras alarmantes en primer trimestre de 2024

DeSantis firma una polémica ley que prohíbe las redes sociales a menores de 13 años en Florida



37 años. Simón Harris será el primer ministro más joven de la historia de Irlanda.

Gobierno de Argentina anuncia aumento para jubilados sujeto a la inflación

Stellantis, la compañía automovilística dueña de Chrysler y Fiat, utilizó un día obligatorio de trabajo remoto para despedir a 400 empleados

SWIFT prepara lanzamiento de plataforma para monedas digitales de bancos centrales.

Rendimientos bonos Tesoro EEUU suben tras subasta de deuda a dos años.

William y Harry, más distanciados que nunca

España anuncia la adquisición del 3% de Telefónica.

Papa Francisco sigue arrastrando su s problemas respiratorios, pero mantiene sus actos y audiencias

Audiencia. El juez Pedraz suspende ahora el bloqueo de Telegram por «excesivo y desproporcionado».

La nave Soyuz MS-25 con cosmonautas de Rusia, Bielorrusia y EE. UU. llega a la EEI

Arnold Schwarzenegger reveló que se implantó un marcapasos: “me operaron para convertirme un poco más en máquina”

DEPORTES

Rubén Limardo y su equipo de espada masculina clasifican a París 2024

Venezuela igualó sin goles ante Guatemala

Estados Unidos se consagra campeón de la Nations League tras vencer a México

Ezequiel Tovar, shortstop venezolano firmó extensión de contrato con los Rockies de Colorado. 8 años y 84 millones de dólares. Tovar tiene 22 años, cumplirá 23 en el mes de agosto

Gabigol, fue suspendido por dos años por tentativa de fraude en un control antidoping.

