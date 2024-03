RETACITOS #31Mar

- Publicidad -

Con la excepción de algunos psicólogos, trabajadores sociales, habrá pensado algún venezolano de a pie, el grave problema que existe en el país con el número de suicidios que se han registrado y que se han convertido en un problema de Estado, del cual el régimen no quiere hablar, porque se siente responsable a la hora de señalar culpables debido a la crítica situación política, económica y social donde todos los dedos señalan en una misma dirección. El último estudio de la Escuela de Psicología de la UCAB ha expuesto ante la opinión pública la gravedad de este entorno como es el caso de Mérida, que se caracteriza por ser una de las entidades que mayor número de suicidios tiene en su haber. Los expertos de la UCAB explicaron que el campamento se realizó en el estado andino porque, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, esa entidad tiene la tasa más alta de suicidios del país: 15,5 ciudadanos por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media nacional que es de 8%. Según explicó la profesora Celibeth Guarín, el equipo se reunió con funcionarios públicos, líderes locales, comunidades, trabajadores de la salud, sociedad civil y medios de comunicación de Santo Domingo y Pueblo Llano. En total fueron 1.087 los beneficiarios directos de la intervención, de los cuales 118 fueron atendidos en consulta clínica y 306 participaron en entrevistas psicosociales. El investigador José Eduardo Rondón se refirió a los datos cuantitativos obtenidos durante las consultas y evaluaciones psicológicas. Comentó que para el 78,48% de las 309 personas atendidas (de las cuales 62,14% eran mujeres y 37,86% hombres), «su ingreso económico es insuficiente» y para el 57% «su estresor es económico». Asimismo, el 78,15% dijo no haber acudido nunca a consulta psicológica, no obstante que en la muestra hay un 20% de personas con pensamiento suicida y 12% presenta conducta suicida. Identificaron en los menores de 30 años una conducta impulsiva mayor que se asocia a mayor riesgo de suicidio. El director de la Escuela, Danny Socorro, fue insistente en dejar claro que la data levantada en Mérida es apenas «la punta del iceberg» y que «el suicidio tiene causas multideterminadas» que seguirán estudiando.

*****

Hemos estado en presencia de todo un teatro, alrededor del proceso de elecciones previsto para el 28 de julio, donde se han estado moviendo varios jugadores, entre ellos el irrito MP, dictando órdenes de aprehensión a diestra y siniestra en contra de la gente de Vente Venezuela; todo cuadrándose adecuadamente para que el inquilino temporal de Miraflores y el régimen siguen enquistados en el poder. Aún cuando no somos especialistas en política ni tenemos mucho kilometraje sobre esta materia, los años de experiencia profesional nos han enseñado lo cierto y lo falso. Eso se veía venir, ver a Manolín en cuanta reunión había en El Palacio de Misia Jacinta no era gratuito, nos daba mala espina: cuando decíamos que en esta organización tenían un doble discurso no nos creyeron; cuánta razón tenía los seguidores de Vente Venezuela cuando afirmaban que esta organización no se montaría en el autobús de MCM y ciertamente estábamos en presencia de todo un teatro. Este pacto, era viejo, ya que la postulación no saldría de la PUD que estaban cuadrados con la candidata de la mayoría. Por otra parte, por si no lo sabían el ahora candidato, es uno de los que más rechazo tiene, después del inquilino temporal de Miraflores, de allí que todos los candidatos están apostando a que gane el candidato del oficialismo, todo lo demás son cuentos de camino. Hoy pretende lavarse las manos, nadie conoce porque se permitió su retorno al país. Lamentablemente el Baquiano como hombre disciplinado se prestó para esta maroma y está quedando muy mal, no solo con quienes siempre lo consideraron un líder serio y ponderado, sino con la gente de su propio partido al estar defendiendo lo indefendible, qué lástima se le está escapando las cosas de las manos.

*****

Lamentablemente nos hemos acostumbrado en Venezuela a no prestarle atención aquellas cosas que nos alertan, sino hasta que no las vemos con nuestros propios ojos y la comprobamos en carne propia, y es lo que ha venido aconteciendo con los incendios que se vienen registrando, lo que parece tener sin cuidado a los ministerios del ramo, mucho menos a particulares que lo ven como la cosa más normal del mundo. Esta semana nos hizo mucho ruido el llamado de alerta de María Gabriela Hernández, Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Primero Justicia, quien advierte que los incendios en el país son superiores a los del resto de América, que ya es bastante decir. Denuncia que ante la crisis climática que atraviesa el mundo lo que se denota en Venezuela es la ausencia o premeditación del Estado. Esto debido al incendio que se consume el Bosque de Uverito, ubicado entre Monagas y Anzoátegui, así como el incendio del Parque Henri Pittier en el estado Aragua y las constantes denuncias recibidas en el Parque El Ávila, en Caracas. La situación en el Bosque de Uverito es alarmante, autoridades locales desalojaron a las poblaciones que se encuentran dentro del mismo. Se estima que el incendio ha consumido 5 mil hectáreas de Bosque de Pino Caribe. Distintos medios de comunicación difundieron imágenes espaciales dónde se percibe desde el espacio la voracidad de las llamas. También se ha visto en la última semana que los incendios en el Parque Henri Pittier no han sido controlados. «La afectación de Parques Nacionales bajo la responsabilidad del estado, la minería dentro de ellos, las construcciones ilegales dentro de ellos, la falta de mantenimiento de cortafuegos, la falta de inversión en tecnología para prevenir o atacar a tiempo los incendios y otras afectaciones, la política minera anárquicas y criminal del Estado Venezolano son algunas de las causas de esta emergencia ambiental que hoy estamos viviendo y sufriendo. También se ha visto en la última semana que los incendios en el Parque Henri Pittier no han sido controlados. Los llamados «Traga humo» (bomberos voluntarios), han tratado de apagar las llamas pero la falta de equipamiento para sofocarlas lo ha hecho cuesta arriba. En Bolívar, Amazonas y los Llanos Venezolanos la crisis arrecia.

*****

Los amigos cañicultores están satisfechos, han anunciado que la zafra de este año podría superar los 4 millones de toneladas de caña, nueva meta que vienen alcanzando con esfuerzo propio, logrando además que la gente que suministra el combustible, estén atendiendo a sus necesidades, en la medida de lo posible. El presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores (Fesoca) ha señalado a los medios las buenas nuevas y que progresivamente han venido aumentando en forma interanual un 20%. Recordamos que décadas atrás se llegaron a producir hasta 9 millones de toneladas de caña de azúcar y las metas y objetivos para el futuro es seguir aumentando la producción de caña de azúcar. José Ricardo Álvarez ha dicho que para fin de año estiman estar produciendo alrededor del 50% del consumo nacional de azúcar que se ubica en 650 mil toneladas al mes. En la medida en que puedan seguir manteniendo el suministro regular de combustible, las posibilidades de seguir aumentando la producción se incrementan. En todo caso las tierras existen, la voluntad de los productores del campo también se mantiene, solamente nos atreveríamos a sugerir una política crediticia que les permita seguir creciendo y una política de precios que les garantice poder cumplir con sus compromisos y tener una rentabilidad adecuada para el esfuerzo que están realizando. Uno de los principales estímulos es recordar que en algún momento la cañicultura fue uno de los rubros de siembra nacional en el país. Ojalá que puedan alcanzar todas las metas que se han propuesto, para beneficio de la cañicultura nacional y para nosotros como consumidores del producto final.

*****

Muchas veces es bueno escuchar lo que dicen los que saben de política, y es por eso que servimos como cajas de resonancia para los pensamientos y creencias de los politólogos: “Pasan los años, muchas lecciones que han sido aprendidas por los ciudadanos y por una parte de la dirigencia política. La referencia más inmediata y clara de este aprendizaje ciudadano se dio el 22 de octubre y se ratificó el 3 de diciembre de 2023 con los eventos de las elecciones primarias y referéndum consultivo, respectivamente (El Primer proceso realizado por la oposición y el segundo por el gobierno). Esto nos indica que la comprensión política del ciudadano ha cambiado: entiende y diferencia desde la narrativa las proposiciones democráticas y las autoritarias-populistas, por una parte. Por la otra, ha adquirido la capacidad de comparar la realidad del país y de gestión del gobierno con sus derechos. Esto le ha dado a la gente, herramientas suficientes para establecer vínculos, diferencias, similitudes y comparaciones, que aunque generales, le han permitido tomar decisiones sobre la base social del bien común adherida al Estado de Derecho Democrático. Es así que quienes siguen pensando que los ciudadanos son objetos y que se mueven a capricho están equivocados: la nueva percepción de los ciudadanos sobre el país, la democracia y su necesaria vinculación está guiada por una carga emocional que se mantiene constante; en función de una dirección que trasciende a las propias organizaciones políticas. Porque ni siquiera las bases partidistas, acatan las decisiones provenientes de sus autoridades si éstas no están razonadas en la realidad y necesidades del país. Pretender que los ciudadanos, acaten al unísono decisiones que no se parezcan a la construcción de su modelo de liderazgo, sino es ingenuidad o desconocimiento, entonces es claramente una acción que obedece a otros intereses. Generalmente, los análisis políticos suelen ser más cuantitativos y se centran en los números; dando menor importancia al perfil psicológico de los ciudadanos, dejando por fuera una serie de elementos que nos ayudarían a tener una visión más precisa para el diseño de estrategias y toma de decisiones.

C O R T I C O S

Recibimos una cantidad importante de denuncias y quejas por parte de nuestros numerosos lectores las cuales tienen que ver con la anarquía que viven los barquisimetanos con el abusivo y riesgoso comportamiento producido por la presencia masiva de los motorizados por las calles y avenidas de nuestra ciudad y el resto de las parroquias lo que ha traído como resultado que los conductores de los «caballos de hierro: sean considerados una amenaza pública por conductores y peatones por los abusos que cometen inflando peligrosamente con ello las estadísticas de accidentes viales con muchos heridos y fallecidos. Aclaramos que no se debe generalizar, hay muchos motorizados responsables y respetuosos de las leyes de tránsito, pero muchos irresponsables también. El otro punto denunciado tiene que ver con la caótica realidad que se vive en el área central de Barquisimeto la cual está convertida en una zona de desastre que abarca la avenida 20 hasta la avenida Venezuela y desde la avenida Vargas hasta la 42. Cuesta creer que ni el Gober, el Burgomaestre y las autoridades todas no se hayan echado una paseadita por esa zona y percatarse de esa situación. Señores pongan orden que para eso fueron elegidos, esa situación da pena ajena.

Los vecinos de las urbanizaciones Rómulo Gallegos y Alí Primera del Municipio Palavecino, denuncian que al parecer Hidrolara ha hecho una toma ilegal en la zona y esto impide que les llegue agua con fuerza a sus residencias. Se desconoce cuál es el sitio al que se ha hecho la toma ilegal, pero debe ser alguien enchufado porque están haciendo un llamado al burgomaestre para que corrijan la falla que se está presentando, porque sus votos valen igual en momento de elecciones.

La verdad que muchos temían a un gobierno de María Corina Machado, sobre todo aquellos que como Manolin tienen un largo rabo de paja y unas inmunidades que fueron concedidas, cuyas facturas aún no se han pasado; pero no es solo este personaje hay otros que también tienen cuentas pendientes y saben que en cualquier momento, el régimen los va a llamar a botón, como ha hecho en otras oportunidades con personas que les resultan incómodas. Los que tienen rabo de paja lo saben y por eso bailan al son que le toquen desde el Palacio de Misia Jacinta. Ahora anda pidiendo perdón y exigiendo que se diga la verdad, pero la verdad va en su contra. Así que a buscar alpargatas que lo que viene es joropo, como decía el mandatario Portugueseño.

A raíz de la renuncia a UNT, del líder del Sindicato de Empleados Públicos del Estado Lara (SEEPEL), y que algunos de sus allegados, prefirieron seguir en ese partido, el Baquiano y el dirigente del Palaciero tienen en la mira a esos miembros del sindicato, para retirarles cualquier ayuda que pudiesen recibir para gastos de campaña. Habrá que estar atentos a lo que pueda suceder con Marín padre y con Yeni quien al parecer ahora es ficha de La llave Mona-gui (Monasterios- Guillermo), ya que Don Guille a pesar de no ser miembro de la directiva regional, anda como pedro por su casa y manda más que un dinamo nuevo, incluso tiene llave de la casa y no así Vitico.

Los amigos del municipio Urdaneta, del estado Lara, están muy agradecidos al Padre Raúl Herrera, Vicario de los Derechos Humanos del estado Lara, ya que luego de su visita por la región dictando un curso de DDHH, comenzó a llegar el agua y los vecinos aseguran que ello es gracias a la presencia de Monseñor Herrera que ha hecho este milagro, hubo la falla de un motor y sorpresivamente, rápidamente lo arreglaron y el vital líquido ha seguido llegando.

Pero parece que el negocio del gas, no es sólo en Palavecino en donde se está registrando, sino también en Urdaneta donde los vecinos están pagando por la bombona pequeña Bs. 140 y Bs. 500 la bombona grande, es decir, existe un sobreprecio que la gente no sabe cuál es el destino, quienes se reparten la cochina, que está afectando seriamente sus bolsillos. Al parecer la empresa suministradora recibe el precio legal, pero del sobreprecio quién se beneficia, porque la vialidad de la región es un desastre, la economía está de mal en peor, siendo este uno de los municipios donde se le ha negado el desarrollo, cuando el burgomaestre el individuo que era muy ladino, el nuevo lo que ha hecho es continuar, pero para mal . no para bien. Aseguran que el gasoil no llegó más a Siquisique y los productores tienen que ir a buscarlo a la bomba de El Porvenir y pagarlo con sobreprecio, de tal manera que se vive en la zona situación de calamidad para los ciudadanos de a pie.

Muy mal podrían terminar las relaciones entre Argentina y Venezuela, si el gobierno insiste en desconocer las normas internacionales en materia de asilo. Es público y notorio que los amigos de Argentina, han acogido como asilados varios dirigentes de Vente Venezuela, a quienes el MP les dictara orden de aprehensión. Todas estas personas gozan de la protección de Argentina, mientras estén en la sede o si deciden ser transportados hacia su territorio. Al parecer, no nos consta, les cortaron la luz, lo cual de por sí constituye un delito, pero debe tener claro el régimen que tienen el apoyo diplomático del gobierno del tango y la milonga, gústeles o no.

Comentan con mucha insistencia los asiduos visitantes del histórico «Ayacucho» que viendo los resultados y el comportamiento de las estructuras partidistas y su militancia con el divorcio existente y la total desconexión con sus autoridades respecto al trabajo y el rendimiento electoral, no dudaron en calificar de «enterradores» políticos de sus partidos en Lara a el «Inefable», a «Alfonsiño», el «Baquiano» y al «Dani». Al parecer por sus actitudes arrogantes y pésimo manejo político los denominan «los cuatro jinetes del apocalipsis», finalizan diciendo que no los digieren ni sus más allegados. Parece que huele a «motosierra».

Recuerdan a aquel exalcalde chavista, uno de los alcaldes con mayor rechazo en la historia palavecinense, y que según dicen se mandó poner unas bonitas posaderas con recursos del municipio. Pues resulta que ahora asiste a las reuniones de la PU en Palavecino, a presentarse como uno de los más acérrimos críticos del chavomadurismo, pero cuando se le pidió presentará nombres para miembros y/o colaborador@s en el proceso electoral, se perdió del mapa. Y es que también se dice que no cuenta ni siquiera con el apoyo de su exmiss. Aunque algunos versados en política opinan que hay que sumar y sumar, después de tantas luchas, discusiones, trabajo de calle, conversatorios, sin que dijera cómo ayudar a la salida de este gobierno. Richard no joroba a nadie. Quién querrá semejante apoyo de él solo, porque no tiene, al parecer, quien le escriba.

Muchas veces políticos experimentados se dejan llevar, por consejos de agentes externos, que en vez de ayudarlos, los destruyen, y en vez de proyectarlos, en el buen sentido de la palabra, promueven su rechazo, aunque la gente los aúpe diciéndoles. Viva Viva lo que está causando escozor en varios sectores del municipio Palavecino.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

