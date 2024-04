OPINIÓN Verdades amargas… #3Abr

- Publicidad -

Yo no quiero mirar lo que he mirado

a través del cristal de la experiencia;

el mundo es un mercado en que se

compran; honores, voluntades y conciencia.

…del poema verdades amargas.

Lo que ni el coronel psicópata se atrevió a hacer.- Con la complicidad de Chabela, su entonces suplemento narcisista , bajo el amparo del refrán de “para lo que me queda en el convento, me cago dentro”, el coronel psicópata hizo a último momento al saberse pateado del cargo y destituido; muchísimas otras barrabasadas, inmoralidades e ilicitudes a su estilo, para no dejar huellas de los delitos que cometió y esconder como los gatos sus excretas; por lo que aún él, inclusive él, tratándose de un experimentado delincuente y con todos sus trastornos de la personalidad y los síndromes que lo caracterizan; una vez que fue advertido sobre la podredumbre que es Rosenthal, incluso Julio Vásquez reculó, se inhibió y le puso freno al papeleo de ingreso para darle entrada legal a la institución a este siniestro personaje. Lo que no hizo el coronel psicópata siendo tan delincuente, lo hizo Lozada por pedimento de Bizzy. ¿Para cuáles fines quieren a Rosenthal dentro de la institución? Pues el contexto lo pondrá al descubierto. Son tratados y tesis llenas de corrupción.

La corrupción pidiendo equidad.- En vez de trascender como gente honesta y correcta, pierden la oportunidad que en esos cargos les dio la vida de dejar huella de pureza para bien. Y en cambio enlodan sus almas y la estela que irradian es de corrupción y de putrefacción. Se sienten ganadores y son unos perdedores, porque nada de lo que han obtenido ha sido en buena lid ni de manera honrosa. Todo es producto del delito. Sus signos exteriores de riqueza son la prueba de sus indecencias, aunque con ellas se muestren pedantes y jactanciosos. Se creen listísimos porque trabajan para la trampa y para el crimen organizado. Se hacen los desentendidos de la conciencia moral, pero se pelean entre ustedes porque les parece injusto que en el negocio sucio otros ahí dentro están facturando más y mejor que ustedes. Siendo ustedes unos corruptos delincuentes, les parece deshonesto que otros corruptos y delincuentes se lleven los mejores pedazos de la torta. ¡Cuánta inmoralidad paradójica!

Aprendan del armiño.- Entérense cuerda de corruptos, banda de inmorales, que el armiño es un animalito que prefiere morir pero no ensuciarse. En cambio ustedes son unos animales que prefieren ensuciarse el alma, las manos y el prestigio, la visión que sus hijos y familiares puedan tenerles; antes que renunciar a la corrupción; porque sucumben frente el soborno y la extorsión, el martilleo, las coimas, la venta ilícita de documentos ilegítimos con visos de legitimidad. Pero toda la sociedad y los que están en el medio saben en lo que ustedes están, aunque se hagan los desentendidos, los ingenuos, los inocentes, los huevones. Es que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y todos están pillados. Les cuento del armiño que representa la pureza, que este animalito prefiere morir a cambio de no mancharse de barro cuando se siente acorralado; además de que representa la moderación pues se alimenta una vez al día, en cambio ustedes exigen y reciben droga cola y nicotina, desayunos, almuerzos, cenas y muchas otras coimas (muchos billetes verdes); para aceitar sus vicios e impudicias, para darle la alegría corrupta a quienes los sobornan con grandes sumas en dólares. Ustedes a distinción del armiño, están cebados y todos untados de mierda. A diferencia del armiño, les encanta, les gusta y buscan sentirse acorralados para que los ensucien y recibir dólares por ventas ilegales, extorsiones y coimas. El armiño cuando se le va a cazar y se siente acorralado contra el barro, prefiere primero dejarse atrapar que llenarse de barro. En cambio ustedes buscan que los usuarios los ensucien y se sepa a “vox populi” lo mucho que les gusta el barro; porque les gusta la suciedad de la corrupción. Por el contrario se dejan ensuciar porque son corruptos y además pierden sus almas y su endeble prestigio y gritan en sus insanas mentes ¡ensúciennos, ensúciennos! y promoviendo que les gusta estar llenos de mierda, dejan correr la voz del monto de sus tarifas y con el mayor desparpajo se dejan identificar precisamente para que los ensucien. Jefes de indecencia y trampa de la institución que al saberse deformes éticamente, ni se les ocurre despreciar el barro ni huirle al barro, ni sacarle el cuerpo al barro; ni desestimar las coimas, ni los dólares de las extorsiones; pues esos billetes verdes así ganados destilan y representan el excremento que los perfuma y la inmoralidad y la depravación que los caracteriza. Ustedes como que no están enterados en sus mentes sobre la verdadera misión, visión, fines y objetivos de esta otrora noble institución. Vinieron a joder el prestigio y la filosofía que inspiró su creación, pues sus productos también salen corruptos. Por eso estos inmorales como Henryna Martinelli y su banda, prefieren estar sucios que ser íntegros.

La cacica Bizzy, entre droga cola y nicotina.- ¡No hombre Bizzy, cuanta decepción! Los encuentros públicos para distraer la intención de sus reales propósitos, entre Henryna Martinelli y Bizzy, como preludios a la corrupción enmascarada, encendieron las alarmas luego que se constataron los encuentros furtivos entre droga cola y nicotina, donde ésta jefa recibe y se moja las manos con las tributaciones de “los martilleos”. Teníamos de Bizzy una imagen de honestidad y decencia, pero como castillo de naipes se nos cayeron las expectativas de su desempeño.

Los “picapasito” o la urbe de paja y el fuego en el rabo.- ¿Cuál es el aire corrupto y pestilente que emana de ellos? ¿Qué impulsa y emociona luego a estos “ciudadanos enmascarados” a querer entrar y mantenerse allí en la institución ostentando algún grado de autoridad, toda vez que es una de las más corruptas de la región? ¿De dónde procede cada uno de estos picapasitos personajes? ¿Qué hacía cada cual antes de entrar a la institución? ¿Cuáles escándalos protagonizaron en sus anteriores empleos? ¿Si todos estos además del estupro tienen como común denominador “actuar con malicia y solapadamente” en función de la corrupción que lideran? ¿Entonces quien o quienes los alienta y los cohesiona para depredar de esta corporación? ¿Acaso por pertenecer todos a una “orden”, se convidan y se llaman al estilo de Maurén porque allí es donde se consigue dinero negro y mal habido? Pues sí, todos son caimanes del mismo pozo, son las mismas fétidas miasmas. No son ninguno de ellos los mejores ejemplos para ser emulados por los usuarios. ¡Que porquería de legado! En todo caso, es hartamente conocido el trío del cují integrado por Henryna Martinelli, Jeanette Carla y el depuesto Ananás, por sus corrupciones y orgías, excesos y drogas. E igualmente se conoce a la tribada And la Reina que desde la escuela a la panadería ha dejado el hedor de su indecente incorrección, pero es tomada allí dentro como “una zorra” por su astucia criminal, por sus putrefactos disvalores, por su frialdad ante un terminal de computadora alterando cifras y lavando y levantando controvertidas tesis a cambio de muchísimos dólares ilícitos producto de coimas y extorsiones, quien fuera la delfina de Chabela y ahora de la cacica Bizzy; a la par de la hedionda babieca Cara de July cuyos escandalosos comportamientos y corruptelas son conocidas en toda la urbe. ¡Que denigrante equipo conforma la oficina endémica! Y al hablar del dúo del vicio y la corrupción, como pestes que producen teorías y tesis envenenadas, que les deja “muchos dólares ilegales sin declarar ni al fisco ni a las contralorías”, es obligante referirnos a Cara de July y a Rosenthal, como el dúo infernal.

Tesis y antítesis.- Los grupos delincuenciales traídos por las ya ausentes santafesina Roxana y por la operada Maurén la ex cogobierno corrupto del “destituido” coronel psicópata; cohabitan operativos en vinculación dentro de la institución. No olvidemos que el “nepote” del agente 750 conocido como el asistente virtual – el amor de labio mordido de Maurén – lidera los vínculos sociales del crimen intramuros, pero también se mantiene en pugilato por esas tesis de las coimas en dólares ilícitos, con la tribada And la Reina y Henryna Martinelli ahora trasladada al departamento endémico, donde las contiendas por los billetes verdes producto de la corrupción, son del mismo modo tesis de grandes controversias, que resuelven en “martilleo” con la cacica Bizzy entre droga cola y nicotina. Vemos cómo Lozada arropó y acogió para sí, “la crema y nata de la delincuencia organizada” de Julio Vásquez. De esta manera, la ingrata Jeanette Carla, golpeadora de Ananás la ex estilista del coronel psicópata, desde USA donde reside; dirige su propio grupo de delincuencia organizada (Gedo) dentro de la institución y en canonjía aún aparece en la nómina de la empresa cobrando sin trabajar; mientras en trinomio con Cara de July y su amiga la recién reclutada Rosenthal, sus comercios criminales son las tesis por todos conocidos.

Amiguetes del desenfreno en el cují y otras migraciones +.- Podríamos decir que en materia de corrupción, extorsión y martilleo, como también en la venta ilícita de documentos de comprometida legitimidad un grupo“no binario” domina en la institución tentacularmente. Son pues la propia Henryna Martinelli, Jeanette Carla, And la Reina, la entrante Rosenthal y en su área de influencia la oficial Borromea Lesbia Carlota también conocida como el macho vernáculo. ¿Pero qué hacen integradas a ese grupo la cacica Bizzy y la colombiana Cara de July? Aunque es comprensible pues son las jefas, también nos han referido que es un grupo practicante del BDSM, por eso del refrán: “dime con quién andas y te diré quién eres”. Con una cara de tabla, Bizzy ha arropado protectoramente a And la Reina, a Henryna Martinelli y a Cara de July, monas voladoras jalabolas de Julio Vásquez. En realidad no asombra la cohesión criminal entre sus integrantes, toda vez que son el ariete de la delincuencia intramuros en la institución desde una de las columnas de corrupción como lo es la oficina endémica. En psiquiatría, tal vez algunos se aventurarían a decir que es un grupo con patologías mentales, prognosis que es para otra epístola.

¿Quién es Rosenthal?- Cara de July tenía que tirar los dados y apostar a Rosenthal. La babieca no puede operar sola, pues Rosenthal tiene tanta improbidad como ella para eso de las tesis de corrupción. Ambas son equipo desde atrás, y la colombiana se empeñó por su ascendencia sobre Bizzy para “al fin” ingresar a Rosenthal a la institución. Recordamos la frase de El Libertador “el talento sin probidad es un azote”. Rosenthal y Cara de July a modo de Bonnie y Clyde, hacen una banda, en esencia corrupta y de alto perfil criminal. Les seduce lo ilícito, lo ilegal, lo inmoral, lo diabólico, lo criminal, son burleteros y se complacen en la maldad que para otros procuran tirando la piedra y escondiendo la mano. Ningún estudio sociológico ni psicológico puede retratarles mejor. Suficientes credenciales para formar el equipo en el departamento endémico de la gestión de Lozada.

La conciencia ética.- Recordemos un pensamiento del autor de Los Miserables Víctor Hugo, «La conciencia es la presencia de Dios en el Hombre» de modo que quien no tiene a Dios consigo, no tiene conciencia y hace cualquier daño y se siente justificado o justificada, porque cree tener con toda vanidad el derecho de hacerlo. Desenvolverse con ética es actuar con probidad, es valorar y sopesar las cosas y las situaciones, es saber ser prudente a la hora de hablar y de actuar. Todo lo contrario es desarmonía de la personalidad, es una verdadera desolación del alma. Veamos pues dentro del cuadro de consideraciones que pueden dársele al vocablo azote, tenemos: calamidad, plaga, epidemia, desastre, catástrofe, castigo, adversidad, infortunio, desgracia. ¿Y para quienes son estos epítetos o adjetivaciones? Son para quienes carecen de ética y poseen talento usándolo maligna y perversamente y para quienes corrompen igualmente los valores sociales y las expectativas que tiene el conglomerado de poseer ciudadanos probos e instruidos y viceversa. Pero es que gentuza como estas son idiotas morales, individuos incapaces de comprender los principios y valores morales e incapaces de tomar decisiones éticas y actuar en concordancia con ello. Los idiotas morales como Cara de July y Rosenthal junto a todos los delincuentes ya nombrados, pueden ser muy astutos y funcionar perfectamente como hábiles sinvergüenzas.

A nadie habrá de herir lo que aquí digo,

porque ceñido a la verdad estoy:

me dieron a libar hiel y veneno

hiel y veneno en recompensa doy.

…del poema verdades amargas.

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

